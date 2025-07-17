Небезпечніше за акулу і ведмедя: найсмертоносніша тварина у світі вбиває понад мільйон людей на рік

Дослідники назвали непримітного вбивцю, який вважається найсмертоноснішою твариною на Землі. Можна подумати, що це хтось великий і небезпечний, на кшталт ведмедя або білої акули, але насправді реальність трохи інша.

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Наша планета є домівкою для неймовірної кількості видів, зокрема й небезпечних хижаків. Можна припустити, що найсмертоноснішою твариною у світі є щось на кшталт великої білої акули, ведмедя гризлі або іншого подібного звіра. Однак насправді найсмертоносніша тварина у світі — зовсім не те, що ви очікуєте. Вона зовсім не люта і не сильна, але щороку забирає життя сотні тисяч людей, пише IFLScience.

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Смертоносні тварини на Землі

Попри популярність морських хижаків у нашій культурній свідомості, акули насправді вбивають у середньому лише близько 10 осіб на рік по всьому світу. Для порівняння, кокоси, що падають з пальм, щорічно забирають життя близько 150 осіб, тож акули не такі вже й страшні.

Що щодо ведмедів? Тільки в Північній Америці сільською місцевістю блукає близько 750 000 чорних ведмедів. Статистика свідчить про те, що в середньому вони вбивають лише одну людину на рік. Коли йдеться про смертельні випадки, навіть корови перевершують ведмедів і акул, оскільки тільки в США вони вбивають від 20 до 22 людей щороку.

Таким чином, великі та люті — зовсім не про найсмертоносніших тварин у світі. Але, що щодо отруйних? Павуки — предмет безлічі страхів по всьому світу, але насправді вони відповідальні за малу кількість смертоносних укусів. Цього не скажеш про укуси змій — щорічно в усьому світі від укусів змій гине близько 140 000 осіб. Утім, ця цифра не йде в жодне порівняння з кількістю загиблих від укусів найсмертоноснішої тварини у світі.

Найсмертоносніша тварина у світі

За словами дослідників, насправді найсмертоноснішою твариною у світі є комар. За даними Американської асоціації по боротьбі з комарами, ця настирлива комаха щороку вбиває понад 1 мільйон людей. Інші органи охорони здоров'я вважають, що ця цифра може бути ще вищою, сягаючи 2-3 мільйонів смертей на рік.

Це пов'язано з тим, що комарі є переносниками різноманітних захворювань, найпоширенішим з яких є малярія, від якої щорічно помирає близько 600 000 людей. Основними переносниками є комарі роду Anopheles. Самки переносять малярію людині через укуси. Висмоктуючи кров, вони виділяють у кровотік плазмодій — рід найпростіших паразитів. Ці паразити проникають в еритроцити й розмножуються в них.

Малярія вражає переважно людей, які живуть у тропічних і субтропічних регіонах. У країнах з високим рівнем передачі інфекції найбільш уразливі маленькі діти, у яких не виробився імунітет, а також вагітні жінки, чий імунітет змінився внаслідок вагітності. Попри зростаючу доступність різних форм профілактики та лікування захворювання, воно продовжує завдавати великої шкоди.

Утім, малярія — не єдине захворювання, що передається комарами. Ці смертоносні комахи також можуть переносити такі захворювання, як:

лихоманка денге;

вірусна інфекція;

вірус Західного Нілу.

Загалом, комарі є причиною щонайменше одного мільйона смертей на рік. Це, попри його крихітні розміри, робить комара найсмертоноснішою твариною у світі. Дослідження також показують, що в міру подальшої зміни клімату комарі можуть поширитися на території, яких вони раніше не торкалися. У результаті загроза для людей лише зросте.

Раніше Фокус писав про те, що найсмертоносніших павуків в Австралії виявилося втричі більше, ніж вважали раніше: у чому тут справа.