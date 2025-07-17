Жвачка, конфета и зевок: почему во время полета закладывает уши и как решить эту проблему

Большинство людей, предпочитающих путешествовать с помощью авиаперелетов, сталкивались с закладыванием ушей. Чтобы решить проблему, некоторые прибегают к жеванию жевательной резинки, сосанию конфет или преувеличенных зевков, но ее решение выходит далеко за пределы этих методов.

Related video

Хорошая новость заключается в том, что неприятное ощущение, испытуемое во время взлета и посадки — лишь нормальная защитная функция организма. По словам аудиолога и президента Американской академии аудиологии Патрисии Гаффни, закладывание вполне естественный способ организма выровнять давление и в большинстве случаев этот процесс проходит быстро и без осложнений, пишет Popular Science.

Но что именно вызывает этот щелчок и почему? Гаффни подробно рассказала о том, что происходит в наших ушах во время полета.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Почему во время полета закладывает уши?

Известно, что человеческие уши состоят из трех частей:

наружного уха;

среднего уха;

внутреннего уха.

Наружное ухо включает в себя видимою мочку уха и слуховой аппарат. Барабанная перепонка отделяет наружное ухо от заполненного воздухом среднего уха, которое включает три крошечные косточки и евстахиеву трубу – узкий проход, соединяющий среднее ухо с верхней частью горла, или носоглоткой. Во внутреннем ухе находятся улитка, наш орган слуха, и вестибулярный аппарат, отвечающий за равновесие.

Когда во время полета закладывает уши, это ощущение возникает от евстахиевой трубы. По словам профессора Гаффни, вся работа евстахиевой трубы заключается в том, чтобы поддерживать равномерное давление между наружной и средней частью уха.

Равновесие давления воздуха между средним ухом и внешней средой критически важно для правильного функционирования наших ушей. Когда давление в среднем ухе ниже давления наружного воздуха, может возникать отрицательное давление. Оно может втягивать барабанную перепонку внутрь, снижая ее способность к вибрации и делая наш слух приглушенным. Это продолжается до тех пор, пока давление не выровняется.

Известно, что в повседневной жизни наша евстахиева труба на короткое время открывается, когда мы:

глотаем;

зеваем;

разговариваем.

Все это помогает компенсировать небольшие изменения давления воздуха. Однако быстрое изменение высоты во время полета, погружения под воду и восхождения на гору представляет собой нечто иное. Эти изменения могут привести к значительным изменениям, поскольку внешнее давление воздуха меняется быстрее, чем давление внутри среднего уха. В этот момент евстахиева труба реагирует, открываясь, чтобы выравнять давление.

Что делать при закладывании ушей во время полета

По словам профессора Гаффни, во время перелетов можно использовать несколько проверенных способов, чтобы контролировать свое давление и заставить евстахиеву трубу открыться. А именно:

младенцам может помочь кормление и сосание пустышки;

детям постарше и взрослым — жевание жвачки, сосание конфеты и намеренное зевание.

Также можно использовать так назыіваемый прием Вальсальвы. Для этого необходимо сделать вздох, закрыть рот, зажать нос и аккуратно высморкаться. Кроме того, эксперты отмечают, что существуют безрецептурные препараты, способные облегчить полет.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, какие места в самолете самые безопасные.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.