Очень редко, но аварии бывают: ученые рассказали, какие места в самолете самые безопасные

Вопреки распространенному мнению и страху перед авиакатастрофами, самым безопасным видом транспорта является самолет. Это подтверждается статистикой, которая обычно оценивается по количеству смертей на миллиард пассажиро-километров. Автомобиль, мотоцикл и даже пешие прогулки считаются гораздо более опасными. Поезда и водный транспорт также считаются относительно безопасными, но все же уступают самолетам. Есть ли место в самолете, которое обеспечит максимальную безопасность для пассажира? Да, есть, говорят ученые.

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Об этом пишет Live Science.

Самолеты являются самым безопасным видом транспорта. По словам сказал Ченг-Лунг Ву из Университета Нового Южного Уэльса в Австралии, уровень смертности при авиаперелетах намного ниже, чем при вождении автомобиля.

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Например, в США вероятность умереть во время полета на самолете составляет 1 к 13,7 миллиона, согласно исследованию, опубликованному в Journal of Air Transport Management. Во время большинства авиакатастроф пассажирских самолетов, а это примерно 94%, все пассажиры выживают.

Но, по словам Ву, нет никаких надежных научных исследований, изучающих, какие места в самолете являются самыми безопасными. Но на основе прошлых авиакатастроф и знания конструкции самолета можно сделать вывод о самом безопасном месте в случае аварии.

Дэниел Кваси Аджекум из Университета штата Северная Дакота, США, говорит, что все зависит от динамики аварии. Конечно, если самолет полностью уничтожен, то любой пассажир умрет, независимо от того, где он сидит.

Предположим, что авиакатастрофа происходит с низкой энергией и низким углом удара, например, если самолет теряет управление при посадке и выезжает за пределы взлетно-посадочной полосы. Аджекум говорит, что в этом случае действительно важно, где сидит пассажир, чтобы иметь возможность выжить.

Самолеты являются самым безопасным видом транспорта Фото: Pixabay

В таких случаях самолет может развалиться на две части при ударе о землю, и большая часть кинетической энергии будет в передней части самолета, заставляя его нестись вперед. В этом случае задняя часть самолета будет безопаснее. Анализ данных Федерального управления гражданской авиации США, проведенный журналом Time, показал, что в задней трети самолета был самый низкий уровень смертности.

По словам Ву, еще одно место может обеспечить большую защиту в самолете. Это сиденья, которые находятся рядом или близко к крыльям самолета. Эта часть самолета имеет много структурного усиления, поэтому она может выдерживать большую нагрузку. Эти сиденья находятся близко к аварийным выходам, а значит пассажиры могут быстрее эвакуироваться.

Но опасность таится под этой средней частью самолета. Там находятся топливные баки. Хотя самолеты должны опорожнять свои топливные баки перед посадкой, они все равно могут загораться при крушении. В таких ситуациях еще важнее быстро, в течение 90 секунд, эвакуироваться из самолета, говорит Аджекум.

По словам ученых, самолеты, как правило, хорошо спроектированы, чтобы минимизировать риск гибели пассажиров. Части самолета могут отламываться, чтобы защитить основной салон, сиденья очень надежно закреплены, а ремни безопасности спроектированы так, чтобы минимизировать силы удара для сидящего пассажира.

Как уже писал Фокус, сверхзвуковой самолет NASA "полетел" еще находясь в ангаре. Инженеры провели испытание полета на крейсерской скорости и без выхода из ангара.

Также Фокус писал о том, что стюардесса показала "секретную зону" самолета, куда не пускают пассажиров.

Еще Фокус писал о том, что ученые раскрыли секрет одного из самых редких алмазов в мире стоимостью $2,6 млн. Впервые ученые изучили один из самых крупных и редких обработанных алмазов в мире, который известен как бриллиант Winston Red.