Стюардесса показала "секретную зону" самолета: как выглядит место, куда не пускают пассажиров (видео)

Стюардесса с именем Кейти рассказала, что в каждом самолете, который осуществляет длительные перелеты, существует специальная "запретная зона", куда пассажирам запрещено заходить. В этой локации экипаж самолета имеет все удобства, чтобы отдохнуть и восстановить силы.

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Об этом сообщает издание Mirror.

Журналисты пишут, что на дальнемагистральных рейсах есть небольшая и полностью секретная комната. Здесь экипаж и бортпроводники отдыхают, сменяя своих коллег, чтобы полностью удовлетворять потребности пассажиров в течение длительных перелетов.

Ролик бортпроводницы Кейти был загружен еще в июле прошлого года, однако недавно попал в тренды Tiktok. 40-секундный клип набрал почти 1,3 млн просмотров, на котором стюардесса показывает ту самую "секретную локацию" самолета.

"Здесь мы спим на дальнемагистральных рейсах", — объясняет девушка, демонстрируя выделенное ей спальное место.

Кровать полностью оборудована тонким матрасом, постельным бельем и ремнем безопасности для защиты экипажа в случае турбулентности. Несмотря на ограниченные размеры, Кейти описывает свою ячейку как удивительно комфортную.

"Турбулентность на самом деле убаюкивает вас, и вы засыпаете, как в колыбели", — говорит Кейти, рассказывая об особенностях отдыха в этой локации.

Журналисты добавляют, что такие "зоны для отдыха" имеют небольшие размеры и напоминают "небольшие отсеки". Однако они являются важной особенностью на дальнемагистральных самолетах, и чаще всего такие локации расположены либо над главной кабиной возле кабины пилотов, либо в отсеках под пассажирскими сиденьями.

Секретная зона для экипажа: что говорят в соцсетях

Экскурсия Кейти вызвала неоднозначную реакцию юзеров. Одни говорят, что впервые видят "закулисье работы авиакомпаний", тогда как другие — испытывают беспокойство, видя такое малое пространство. Больше всего пользователям понравились следующие сообщения:

"Да здесь места как в гробу!";

"Так, дайте мне план эвакуации!";

"Слушайте, а мы никогда не спрашивали — а как экипаж то отдыхает? Теперь мы знаем!";

"Условия на работе, конечно, так себе. Но место выглядит как будто удобно!";

"Поверьте, такие места — это рай для экипажа. Некоторым пассажирам так не везет, как бортпроводникам и пилотам".

Ранее стало известно, о чем говорят бортпроводники во время полета. Пара стюардесс рассказала, что они имеют несколько секретных фраз, которые помогают обмениваться информацией, не раскрывая истинного смысла.

Впоследствии сообщалось, почему не следует засыпать во время путешествия самолетом. В частности, она советует не дремать перед началом взлета самолета, а также перед посадкой из-за вопросов безопасности.