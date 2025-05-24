Стюардеса показала "секретну зону" літака: як виглядає місце, куди не пускають пасажирів (відео)

Стюардеса з іменем Кейті розповіла, що в кожному літаку, який здійснює тривалі перельоти, існує спеціальна "заборонена зона", куди пасажирам заборонено заходити. У цій локації екіпаж літака має всі зручності, аби відпочити та відновити сили.

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Про це повідомляє видання Mirror.

Журналісти пишуть, що на далекомагістральних рейсах є невелика та повністю секретна кімната. Тут екіпаж і бортпровідники відпочивають, змінюючи своїх колег, аби повністю задовольняти потреби пасажирів протягом тривалих перельотів.

Ролик бортпровідниці Кейті був завантажений ще в липні минулого року, однак нещодавно потрапив у тренди Tiktok. 40-секундний кліп набрав майже 1,3 млн переглядів, на якому стюардеса показує ту саму "секретну локацію" літака.

"Тут ми спимо на далекомагістральних рейсах", – пояснює дівчина, демонструючи виділене їй спальне місце.

Ліжко повністю обладнане тонким матрацом, постільною білизною та ременем безпеки для захисту екіпажу у разі турбулентності. Попри обмежені розміри, Кейті описує свою комірку як напрочуд комфортну.

"Турбулентність насправді заколисує вас, і ви засинаєте, як у колисці", – каже Кейті, розповідаючи про особливості відпочинку в цій локації.

Журналісти додають, що такі "зони для відпочинку" мають невеликі розміри та нагадують "невеликі відсіки". Однак вони є важливою особливістю на далекомагістральних літаках, і найчастіше такі локації розташовані або над головною кабіною біля кабіни пілотів, або в відсіках під пасажирськими сидіннями.

Секретна зона для екіпажу: що кажуть в соцмережах

Екскурсія Кейті викликала неоднозначну реакцію юзерів. Одні кажуть, що вперше бачать "закулісся роботи авіакомпаній", тоді як інші — відчувають неспокій, бачачи такий малий простір. Найбільше користувачам сподобалися наступні дописи:

"Та тут місця як у труні!";

"Так, дайте мені план евакуації!";

"Слухайте, а ми ніколи не питали — а як екіпаж то відпочиває? Тепер ми знаємо!";

"Умови на роботі, звісно, так собі. Але місце виглядає наче зручно!";

"Повірте, такі місця — це рай для екіпажу. Деяким пасажирам так не щастить, як бортпровідникам і пілотам".

Раніше стало відомо, про що говорять бортпровідники під час польоту. Пара стюардес розповіла, що вони мають кілька секретних фраз, які допомагають обмінюватися інформацією, не розкриваючи справжнього сенсу.

Згодом повідомлялося, чому не слід засинати під час подорожі літаком. Зокрема, вона радить не дрімати перед початком зльоту літака, а також перед посадкою через питання безпеки.