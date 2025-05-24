"Важливо це знати": стюардеса розповіла, чому не слід засинати під час подорожі літаком

Стюардеса з американського міста Орландо з 10-річним досвідом Але Педроса відзначає, що багато пасажирів роблять низку помилок під час подорожі літаком. Зокрема, вона радить не дрімати перед початком зльоту літака, а також перед посадкою через питання безпеки.

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Про це повідомляє видання Mirror.

Стюардеса каже, що більшість пасажирів часто порушують правила поведінки під час перебування на борту літака. І однією з речей, які не слід робити пасажирам, — це засинати перед зльотом та посадкою.

"Поговорімо про речі, яких не слід робити в літаку. Перша з них — ніколи не варто не засинати перед зльотом чи посадкою. Я знаю, що подорожі можуть бути виснажливими, іноді просто хочеться сісти в літак і одразу поспати, однак повірте — вам важливо знати, чому не варто так робити", — розповідає стюардеса.

Вона каже, що найбільшу кількість гучних звуків можна почути під час руління літака до злітної смуги. Також до моменту підняття літака в небо чи його посадки, завжди треба бути уважними на той випадок, якщо буде екстренна ситуація та необхідно буде терміново покинути лайнер.

"Також не раджу вживати той алкоголь, який ви маєте з собою. Це суперечить законам низки країн, а нам, вашим бортпровідникам, важливо переконатися, що ви споживаєте відповідально", — додає жінка.

Стюардеса з 10-річним стажем також не радить не ходити босоніж у літаку. Вона пояснює це тим, що в деяких місцях лайнера може бути не зовсім чисто.

"Якщо ви вирішите зняти взуття біля місця, де сидите, то це — одна справа. Але ніколи не ходіть босоніж в проходах чи у туалет. Бо ви ніколи не знаєте, на що кого чи можна наступити, а підлога в літаку може бути не завжди чиста", — говорить бортпровідниця.

Раніше повідомлялося, чому бортпровідники вітаються з пасажирами під час посадки. Стюардеси кажуть, що це допомагає їм під час надзвичайних ситуацій та визначити, яким перед ними тип пасажирів.

Згодом стало відомо, про що говорять бортпровідники під час польоту. Дві стюардеси розповіли, що в них є кілька секретних фраз, які допомагають обмінюватися інформацією, не розкриваючи справжнього сенсу.