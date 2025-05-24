"Важно это знать": стюардесса рассказала, почему не следует засыпать во время путешествия самолетом

Стюардесса из американского города Орландо с 10-летним опытом Але Педроса отмечает, что многие пассажиры совершают ряд ошибок во время путешествия самолетом. В частности, она советует не дремать перед началом взлета самолета, а также перед посадкой из-за вопросов безопасности.

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Об этом сообщает издание Mirror.

Стюардесса говорит, что большинство пассажиров часто нарушают правила поведения во время пребывания на борту самолета. И одной из вещей, которые не следует делать пассажирам, — это засыпать перед взлетом и посадкой.

"Давайте поговорим о вещах, которых не следует делать в самолете. Первая из них — никогда не стоит засыпать перед взлетом или посадкой. Я знаю, что путешествия могут быть изнурительными, иногда просто хочется сесть в самолет и сразу поспать, однако поверьте — вам важно знать, почему не стоит так делать", — рассказывает стюардесса.

Она говорит, что наибольшее количество громких звуков можно услышать во время руления самолета к взлетной полосе. Также до момента поднятия самолета в небо или его посадки, всегда надо быть внимательными на тот случай, если будет экстренная ситуация и необходимо будет срочно покинуть лайнер.

"Также не советую употреблять тот алкоголь, который вы имеете с собой. Это противоречит законам ряда стран, а нам, вашим бортпроводникам, важно убедиться, что вы потребляете ответственно", — добавляет женщина.

Стюардесса с 10-летним стажем также не советует ходить босиком в самолете. Она объясняет это тем, что в некоторых местах лайнера может быть не совсем чисто.

"Если вы решите снять обувь возле места, где сидите, то это — одно дело. Но никогда не ходите босиком в проходах или в туалет. Потому что вы никогда не знаете, на что и кого можно наступить, а пол в самолете может быть не всегда чистый", — говорит бортпроводница.

Ранее сообщалось, почему бортпроводники здороваются с пассажирами во время посадки. Стюардессы говорят, что это помогает им во время чрезвычайных ситуаций и определить, каким перед ними тип пассажиров.

Впоследствии стало известно, о чем говорят бортпроводники во время полета. Две стюардессы рассказали, что у них есть несколько секретных фраз, которые помогают обмениваться информацией, не раскрывая истинного смысла.