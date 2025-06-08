Дуже рідко, але аварії бувають: учені розповіли, які місця в літаку найбезпечніші

Всупереч поширеній думці та страху перед авіакатастрофами, найбезпечнішим видом транспорту є літак. Це підтверджується статистикою, яка зазвичай оцінюється за кількістю смертей на мільярд пасажиро-кілометрів. Автомобіль, мотоцикл і навіть піші прогулянки вважаються набагато небезпечнішими. Потяги та водний транспорт також вважаються відносно безпечними, але все ж поступаються літакам. Чи є місце в літаку, яке забезпечить максимальну безпеку для пасажира? Так, є, кажуть учені.

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Про це пише Live Science.

Літаки є найбезпечнішим видом транспорту. За словами сказав Ченг-Лунг Ву з Університету Нового Південного Уельсу в Австралії, рівень смертності під час авіаперельотів набагато нижчий, ніж під час водіння автомобіля.

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Наприклад, у США ймовірність померти під час польоту на літаку становить 1 до 13,7 мільйона, згідно з дослідженням, опублікованим у Journal of Air Transport Management. Під час більшості авіакатастроф пасажирських літаків, а це приблизно 94%, усі пасажири виживають.

Але, за словами Ву, немає жодних надійних наукових досліджень, що вивчають, які місця в літаку є найбезпечнішими. Але на основі минулих авіакатастроф і знання конструкції літака можна зробити висновок про найбезпечніше місце в разі аварії.

Деніел Квасі Аджекум з Університету штату Північна Дакота, США, каже, що все залежить від динаміки аварії. Звісно, якщо літак повністю знищений, то будь-який пасажир помре, незалежно від того, де він сидить.

Припустимо, що авіакатастрофа відбувається з низькою енергією і низьким кутом удару, наприклад, якщо літак втрачає керування під час посадки і виїжджає за межі злітно-посадкової смуги. Аджекум каже, що в цьому випадку справді важливо, де сидить пасажир, щоб мати можливість вижити.

Літаки є найбезпечнішим видом транспорту Фото: Pixabay

У таких випадках літак може розвалитися на дві частини під час удару об землю, і більша частина кінетичної енергії буде в передній частині літака, змушуючи його нестися вперед. У цьому випадку задня частина літака буде безпечнішою. Аналіз даних Федерального управління цивільної авіації США, проведений журналом Time, показав, що в задній третині літака був найнижчий рівень смертності.

За словами Ву, ще одне місце може забезпечити більший захист у літаку. Це сидіння, які знаходяться поруч або близько до крил літака. Ця частина літака має багато структурного посилення, тому вона може витримувати велике навантаження. Ці сидіння знаходяться близько до аварійних виходів, а значить пасажири можуть швидше евакуюватися.

Але небезпека таїться під цією середньою частиною літака. Там знаходяться паливні баки. Хоча літаки повинні спорожняти свої паливні баки перед посадкою, вони однаково можуть загорятися під час аварії. У таких ситуаціях ще важливіше швидко, протягом 90 секунд, евакуюватися з літака, каже Аджекум.

За словами вчених, літаки, як правило, добре спроектовані, щоб мінімізувати ризик загибелі пасажирів. Частини літака можуть відламуватися, щоб захистити основний салон, сидіння дуже надійно закріплені, а ремені безпеки спроектовані так, щоб мінімізувати сили удару для пасажира, що сидить.

Як уже писав Фокус, надзвуковий літак NASA "полетів" ще перебуваючи в ангарі. Інженери провели випробування польоту на крейсерській швидкості і без виходу з ангара.

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