Жуйка, цукерка і позіхання: чому під час польоту закладає вуха і як вирішити цю проблему

Більшість людей, які віддають перевагу подорожувати за допомогою авіаперельотів, стикалися із закладанням вух. Щоб розв'язати проблему, дехто вдається до жування жувальної гумки, смоктання цукерок або перебільшених позіхань, але її розв'язання виходить далеко за межі цих методів.

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Хороша новина полягає в тому, що неприємне відчуття, яке виникає під час зльоту і посадки — лише нормальна захисна функція організму. За словами аудіологині й президентки Американської академії аудіології Патрісії Гаффні, закладання — цілком природний спосіб організму вирівняти тиск, і в більшості випадків цей процес проходить швидко і без ускладнень, пише Popular Science.

Але що саме викликає це клацання і чому? Гаффні детально розповіла про те, що відбувається в наших вухах під час польоту.

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Чому під час польоту закладає вуха?

Відомо, що людські вуха складаються з трьох частин:

зовнішнього вуха;

середнього вуха;

внутрішнього вуха.

Зовнішнє вухо містить видиму мочку вуха і слуховий апарат. Барабанна перетинка відокремлює зовнішнє вухо від заповненого повітрям середнього вуха, до складу якого входять три крихітні кісточки та євстахієва труба — вузький прохід, що з'єднує середнє вухо з верхньою частиною горла, або носоглоткою. У внутрішньому вусі знаходяться равлик, наш орган слуху, і вестибулярний апарат, що відповідає за рівновагу.

Коли під час польоту закладає вуха, це відчуття виникає від євстахієвої труби. За словами професора Гаффні, вся робота євстахієвої труби полягає в тому, щоб підтримувати рівномірний тиск між зовнішньою та середньою частиною вуха.

Рівновага тиску повітря між середнім вухом і зовнішнім середовищем критично важлива для правильного функціонування наших вух. Коли тиск у середньому вусі нижчий за тиск зовнішнього повітря, може виникати негативний тиск. Він може втягувати барабанну перетинку всередину, знижуючи її здатність до вібрації та роблячи наш слух приглушеним. Це триває доти, доки тиск не вирівняється.

Відомо, що в повсякденному житті наша євстахієва труба на короткий час відкривається, коли ми:

ковтаємо;

позіхаємо;

розмовляємо.

Усе це допомагає компенсувати невеликі зміни тиску повітря. Однак швидка зміна висоти під час польоту, занурення під воду та сходження на гору являє собою щось інше. Ці зміни можуть призвести до значних змін, оскільки зовнішній тиск повітря змінюється швидше, ніж тиск усередині середнього вуха. У цей момент євстахієва труба реагує, відкриваючись, щоб вирівняти тиск.

Що робити в разі закладання вух під час польоту

За словами професора Гаффні, під час перельотів можна використовувати кілька перевірених способів, щоб контролювати свій тиск і змусити євстахієву трубу відкритися. А саме:

немовлятам може допомогти годування і смоктання пустушки;

старшим дітям і дорослим — жування жуйки, смоктання цукерки та навмисне позіхання.

Також можна використовувати так званий прийом Вальсальви. Для цього необхідно зробити зітхання, закрити рот, затиснути ніс і акуратно висякатися. Крім того, експерти зазначають, що існують безрецептурні препарати, здатні полегшити політ.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.