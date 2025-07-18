Очень странная креветка: в ходе эволюции вскарабкалась на дерево и осталась там жить навсегда

Исследователи обнаружили совершенно новый для науки вид креветок в неожиданном месте — ракообразные освоили жизнь на дереве в горах Индонезии. Теперь мы знаем, как им удалось выжить вдали от привычной морской среды.

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Горы Циклопа в Индонезии — место не для слабонервных. Ученые, отправившиеся сюда в экспедиции, столкнулись сразу с несколькими опасностями: пиявками, прилипающими к глазам, малярией, землетрясениями, изнурительной жарой и несколькими ядовитыми животными. Однако их старания были вознаграждены — команда обнаружила совершенно новый удивительный вид креветок, обитающих глубоко в лесу, пишет IFLScience.

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Единственная креветка в мире, живущая на дереве

Открытие было сделано в 2023 году во время горной экспедиции в Папуа — ученые обнаружили очень странных креветок, обитающих на деревьях. Находка стала неожиданностью для самих ученых, так как они не ожидали встретить такого ракообразного так высокого в горах Циклопа. Еще более странной находка казалась из-за того, что креветки, как правило, обитают на морском побережье.

По словам ведущего энтомолога экспедиции, доктора Леонидаса-Раманоса Давраноглу, они с коллегами были шокированы, обнаружив креветку, так как среда обитания этих животных сильно отличается от типичной морской среды.

Как креветки выживают в лесу?

Исследователи не знают, как именно креветкам удается выживать на деревьях, но полагают, что высокий уровень осадков в горах Циклопа, вероятно, позволяет воздуху быть настолько влажным, чтобы эти существа могли жить исключительно на суше.

Обычные креветки дышат жабрами, извлекая кислород из воды. В зависимости от вида, эти ракообразные, как правило, обитают в морской или пресной воде. Чтобы процветать так далеко в глубине суши, этот новый род, как говорит Давраноглу, должен был научиться дышать, не погружаясь полностью в воду, возможно, благодаря осадкам или влажности.

Новый вид креветок еожиданно обнаружили на дереве Фото: Expedition Cyclops

Экспедиция вошла в историю

Эта экспедиция вошла в историю во многих отношениях, так как ученым удалось реанимировать вид, считавшийся мертвым с 1960-х годов: длинноклювую ехидну Аттенборо, Zaglossus attenboroughi. Тогда ехидна неожиданно появилась на камерах-ловушках, в результате чего ученые смогли подтвердить, что вид все еще обитает на Земле.

Ехидна неожиданно попала на камеру-ловушку Фото: Oxford University Museum of Natural History

Еще одной отличительной чертой участников экспедиции стало количество травм, которые получили ученые. У Давраноглу была сломана рука в двух местах, другой член команды заразился малярией, а у третьего в глазу полтора дня лежала пиявка, прежде чем ее смогли удалить сотрудники больницы. Несмотря на все это, они не утратили любви к этому опасному ландшафту.

Ранее Фокус писал о том, что на высоте 2000 метров "воскресла" давно утерянная ехидна.