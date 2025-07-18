Дуже дивна креветка: під час еволюції видерлася на дерево і залишилася там жити назавжди

Дослідники виявили абсолютно новий для науки вид креветок у несподіваному місці — ракоподібні освоїли життя на дереві в горах Індонезії. Тепер ми знаємо, як їм вдалося вижити далеко від звичного морського середовища.

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Гори Циклопа в Індонезії — місце не для людей зі слабкими нервами. Вчені, які вирушили сюди в експедиції, зіткнулися одразу з кількома небезпеками: п'явками, що прилипають до очей, малярією, землетрусами, виснажливою спекою і кількома отруйними тваринами. Однак їхні старання були винагороджені — команда виявила абсолютно новий дивовижний вид креветок, що мешкають глибоко в лісі, пише IFLScience.

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Єдина креветка у світі, що живе на дереві

Відкриття було зроблено 2023 року під час гірської експедиції в Папуа — вчені виявили дуже дивних креветок, що мешкають на деревах. Знахідка стала несподіванкою для самих учених, оскільки вони не очікували зустріти такого ракоподібного так високо в горах Циклопа. Ще більш дивною знахідка здавалася через те, що креветки, як правило, мешкають на морському узбережжі.

За словами провідного ентомолога експедиції, доктора Леонідаса-Раманоса Давраноглу, вони з колегами були шоковані, коли виявили креветку, бо середовище проживання цих ракоподібних сильно відрізняється від типового морського середовища.

Як креветки виживають у лісі?

Дослідники не знають, як саме креветкам вдається виживати на деревах, але вважають, що високий рівень опадів у горах Циклопа, ймовірно, дає змогу повітрю бути настільки вологим, щоб ці істоти могли жити винятково на суші.

Звичайні креветки дихають зябрами, витягуючи кисень із води. Залежно від виду, ці ракоподібні, як правило, живуть у морській або прісній воді. Щоб процвітати так далеко в глибині суші, цей новий рід, як каже Давраноглу, повинен був навчитися дихати, не занурюючись повністю у воду, можливо, завдяки опадам або вологості.

Новий вид креветок несподівано виявили на дереві Фото: Expedition Cyclops

Експедиція увійшла в історію

Ця експедиція увійшла в історію з усіх боків, оскільки вченим вдалося реанімувати вид, який вважали мертвим з 1960-х років: довгноклюву єхидну Аттенборо, Zaglossus attenboroughi. Тоді єхидна несподівано з'явилася на камерах-пастках, унаслідок чого вчені змогли підтвердити, що вид все ще мешкає на Землі.

Єхидна несподівано потрапила на камеру-пастку Фото: Oxford University Museum of Natural History

Ще однією відмінною рисою учасників експедиції стала кількість травм, які отримали вчені. У Давраноглу було зламано руку у двох місцях, інший член команди заразився малярією, а в третього в оці півтора дня лежала п'явка, перш ніж її змогли видалити співробітники лікарні. Попри все це, вони не втратили любові до цього небезпечного ландшафту.

Раніше Фокус писав про те, що на висоті 2000 метрів "воскресла" давно загублена єхидна.