"Машина времени" для Земли: как будет выглядеть планета через 250 млн лет (видео)

Несмотря на то, что поверхность нашей планеты может выглядеть статичной, это вовсе не является так. На самом деле континенты Земли находятся в постоянном цикле распада и сборки.

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История Земли насчитывает более 4,5 миллиарда лет и за это время наша планета не единожды меняла свой облик: в начале своей истории планета выглядела вовсе не такой, какой мы ее знаем сегодня. В настоящий момент, по мнению геологов, мы находимся в "неловкой промежуточной фазе" после распада суперконтинента Пангея, который произошел около 175 миллионов лет назад, пишет IFLScience.

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Земля постоянно меняет свой облик

Если предположение геологов о промежуточной фазе верно, то Земля может снова образовать суперконтинент. К счастью для нас, это произойдет не скоро — приблизительно через 250 миллионов лет.

Поверхность Земли может казаться твердой и неизменной, но на самом деле она находится в медленном, беспокойном движении. Континенты подобны гигантским кусочкам пазла, покоящимся на массивных тектонических плитах, дрейфующих по земному шару миллионы лет. Науке уже известно, что эти плиты смещаются, сталкиваются, расходятся и сходятся, разрушая старые суперконтиненты и порождая новые. Но все это происходит очень медленно.

Например, за последние два миллиарда лет геологический цикл породил минимум три крупных суперконтинента:

Колумбию;

Родинию;

Пангею.

Каждый из этих суперконтинентов образовался в результате постепенного столкновения континентов, которые после были вновь разорваны на части теми же тектоническими силами, создавшими их.

Если нынешние тенденции геологической активности сохранятся, следующий суперконтинент на Земле возникнет приблизительно через 250 миллионов лет, когда континенты вновь объединятся в один: Пангею Проксиму.

Земля через 250 миллионов лет

Теория о возникновении суперконтинента в будущем была впервые озвучена американским геологом Кристофером Скотезе еще в 1982 году. Изначально он назвал суперконтинент Пангея Ультима, что в переводе означает "последняя Пангея". Однако позже новый суперконтинент получил название Пангея Проксима, что в переводе означает "следующая Пангея".

Геолог утверждал, что субдукция океанического дна в Атлантическом океане неизбежно приведет к сближению так называемых "Нового и Старого света". Предполагалось, что это произойдет через 250 миллионов лет, а в результате будет образован единый массив суши, состоящий из Америки, Африки и Евразии с небольшим океаническим бассейном в центре. Австралия и Антарктида также будут сжаты, оказавшись к югу от основной части суперконтинента.

Впрочем, человечество едва ли переживет это событие, если к тому времени мы все еще будем существовать, что также маловероятно. Исследование 2023 года показало, что образование будущего суперконтинента сделает Землю непригодной для жизни наземных млекопитающих и, вероятно, приведет к массовому вымиранию.

Большинство исследователей придерживаются этой теории: данные указывают на то, что континенты Земли медленно сталкиваются друг с другом, образуя гигантский суперконтинент. Впрочем, события действительно могут развиваться по-разному.

Один из сценариев предполагает, что все континенты, за исключением Антарктиды, будут объеденины вокруг Северного полюса через 200-250 миллионов лет, образовав суперконтинент Амасия. Существует и другой сценарий: все континенты могут объединиться вокруг экватора примерно через 250 миллионов лет, создав суперконтинент Аурика.

В зависимости от положения континента относительно экватора Земли, он может оказать огромное влияние на глобальный климат, что является вопросом, который все еще остается открытым.

Ранее Фокус писал о том, когда под водой образовались ворота, давшие жизнь Атлантическому океану.