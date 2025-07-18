"Машина часу" для Землі: який вигляд матиме планета через 250 млн років (відео)

Попри те, що поверхня нашої планети може виглядати статичною, це зовсім не є так. Насправді континенти Землі перебувають у постійному циклі розпаду та збирання.

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Історія Землі налічує понад 4,5 мільярда років і за цей час наша планета неодноразово міняла свій вигляд: на початку своєї історії планета виглядала зовсім не такою, якою ми її знаємо сьогодні. Наразі, на думку геологів, ми перебуваємо в "незручній проміжній фазі" після розпаду суперконтиненту Пангея, який стався близько 175 мільйонів років тому, пише IFLScience.

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Земля постійно змінює свій вигляд

Якщо припущення геологів про проміжну фазу правильне, то Земля може знову утворити суперконтинент. На щастя для нас, це станеться не скоро — приблизно через 250 мільйонів років.

Поверхня Землі може здаватися твердою і незмінною, але насправді вона перебуває в повільному, неспокійному русі. Континенти подібні до гігантських шматочків пазла, що спочивають на масивних тектонічних плитах, які дрейфують земною кулею мільйони років. Науці вже відомо, що ці плити зміщуються, стикаються, розходяться і сходяться, руйнуючи старі суперконтиненти і породжуючи нові. Але все це відбувається дуже повільно.

Наприклад, за останні два мільярди років геологічний цикл породив щонайменше три великі суперконтиненти:

Колумбію;

Родінію;

Пангею.

Кожен із цих суперконтинентів утворився внаслідок поступового зіткнення континентів, які потім були знову розірвані на частини тими самими тектонічними силами, що створили їх.

Якщо нинішні тенденції геологічної активності збережуться, наступний суперконтинент на Землі виникне приблизно через 250 мільйонів років, коли континенти знову об'єднаються в один: Пангею Проксиму.

Земля через 250 мільйонів років

Теорія про виникнення суперконтиненту в майбутньому була вперше озвучена американським геологом Крістофером Скотезе ще 1982 року. Спочатку він назвав суперконтинент Пангея Ультіма, що в перекладі означає "остання Пангея". Однак пізніше новий суперконтинент отримав назву Пангея Проксима, що в перекладі означає "наступна Пангея".

Геолог стверджував, що субдукція океанічного дна в Атлантичному океані неминуче призведе до зближення так званих "Нового і Старого світу". Передбачалося, що це станеться через 250 мільйонів років, а в результаті буде утворено єдиний масив суші, що складається з Америки, Африки та Євразії з невеликим океанічним басейном у центрі. Австралія та Антарктида також будуть стиснуті, опинившись на південь від основної частини суперконтиненту.

Утім, людство навряд чи переживе цю подію, якщо на той час ми все ще існуватимемо, що також малоймовірно. Дослідження 2023 року показало, що утворення майбутнього суперконтиненту зробить Землю непридатною для життя наземних ссавців і, ймовірно, призведе до масового вимирання.

Більшість дослідників дотримуються цієї теорії: дані вказують на те, що континенти Землі повільно стикаються один з одним, утворюючи гігантський суперконтинент. Утім, події дійсно можуть розвиватися по-різному.

Один зі сценаріїв передбачає, що всі континенти, за винятком Антарктиди, будуть об'єднані навколо Північного полюса через 200-250 мільйонів років, утворивши суперконтинент Амасія. Існує й інший сценарій: усі континенти можуть об'єднатися навколо екватора приблизно через 250 мільйонів років, утворивши суперконтинент Ауріка.

Залежно від положення континенту щодо екватора Землі, він може справити величезний вплив на глобальний клімат, що є питанням, яке все ще залишається відкритим.

Раніше Фокус писав про те, коли під водою утворилися ворота, що дали життя Атлантичному океану.