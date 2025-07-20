Жизнь может существовать без света Солнца: живые организмы получают энергию иначе

Открытие не только меняет представление о подземных экосистемах на Земле, но и намекает на то, что подобная жизнь может существовать на других планетах, где нет доступа к солнечному свету.

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Долгие годы ученые считали, что солнечный свет является основой всей жизни на Земле. Но теперь исследователи обнаружили совершенно другой способ существования жизни, где свет не нужен вообще. Ученые обнаружили, что микроорганизмы, живущие глубоко под поверхностью Земли, могут получать энергию из особых химических реакций, происходящих из-за трещин в горных породах, вызванных движением тектонических плит. Этот процесс образования трещин в земной коре, приводит к созданию разломов, позволяющих воде и газам циркулировать, что обеспечивает химические реакции, не требующие солнечного света. Это открытие меняет представление о подземных экосистемах, а также указывает на то, что подобные микроорганизмы могут обитать на других планетах там, где солнечный свет недоступен. Исследование опубликовано в журнале Science Advances, пишет Interesting Engineering.

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Авторы исследования хотели выяснить, как живущие глубоко под землей микроорганизмы получают доступ как к энергии, так и к окислителям. Это два важнейших компонента, необходимые для химической энергии, поддерживающей жизнь.

Предыдущие исследования показали, что микроорганизмы могут использовать водород в качестве источника энергии, но происхождение необходимых окислителей оставалось неясным. Чтобы раскрыть эту загадку ученые воссоздали в лаборатории процесс образования трещин в горных породах, который обычно происходит вдоль линий подземных разломов.

Исследователи оказывали давление на разные типы горных пород, имитируя влияние движения земной коры. Во время появления трещин в горных породах высвобождались химически активные молекулы, известные как свободные радикалы.

Эти радикалы затем вступали в реакцию с водой и возникали водород, а также перекись водорода, которая является окислителем. Вместе эти вещества образуют богатую энергией химическую среду. Но ученые обнаружили нечто еще более важное.

Долгие годы ученые считали, что солнечный свет является основой всей жизни на Земле. Но теперь исследователи обнаружили совершенно другой способ существования жизни, где свет не нужен вообще Фото: phys.org

Оказалось, что трещины в горных породах производят в 100 000 раз больше водорода, чем другие известные процессы, такие как реакция воды с определенными минералами или расщепление под действием естественного излучения.

Эксперимент показал, что водород и окислители изменили форму железа в окружающей воде и горной породе, запустив цикл перехода железа из окисленного состояния в восстановленное. Этот окислительно-восстановительный цикл также поддерживает реакции с участием других элементов, важных для жизни, таких как углерод и азот.

Ученые считают, что землетрясения или даже незначительные подземные толчки могут создавать такие химические условия, которые микроорганизмы используют для выживания, и для этого не нужен солнечный свет.

Чтобы выжить в самых глубоких участках недр Земли, микроорганизмы используют энергию, полученную в результате окислительно-восстановительных реакций, говорят ученые.

Это открытие меняет представление о том, где может существовать жизнь. Исследование показывает, что геологическая активность и без солнечного света может обеспечить достаточно энергии для выживания экосистем под землей.

Если такие химические реакции могут поддерживать жизнь на Земле, то аналогичные условия могут существовать и на других каменистых планетах или спутниках планет с активными геологическими процессами, говорят ученые.

Как уже писал Фокус, ученые пришли к выводу, что на самом деле в нашей галактике намного меньше пригодных для жизни планет, чем предполагалось.

Также Фокус писал о том, что 60-километровый астероид в Солнечной системе состоит из неизвестных химических элементов. Физики говорят, что астероид (33) Полигимния настолько плотный, что, скорее всего состоит из химических элементов, которых нет на Земле.