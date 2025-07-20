Подо льдами Антарктиды обнаружен инопланетный ландшафт: что это за древние поверхности

Антарктический ландшафт, скрытый подо льдами континента, долгое время оставался загадкой для ученых. Однако со временем нам удалось узнать о наличии горных хребтов и долин, скрытых подо льдом, а теперь ученые обнаружили нечто еще более любопытное.

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Ученые обнаружили остатки древних ландшафтов в Восточной Антарктиде, которые, как считается, были сформированы реками и могут дать новые знания о прогнозировании будущей потери льда. Предполагается, что эти скрытые структуры могут замедлить движение ледников, а также способны изменить прогнозы повышения уровня моря, пишет SciTechDaily.

Исследовательская группа под руководством Даремского университета проанализировала радиолокационные данные, показывающие толщину льда. В результате ученым удалось обнаружить плоские поверхности, о которых ранее не было известно. Данные указывают на то, что эти скрытые объекты простираются на 3500-километровом участке побережья Восточной Антарктиды.

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Что создало инопланетный ландшафт

Авторы исследования полагают, что изначально эти поверхности были связаны и образованы крупными речными системами после разделения Восточной Антарктиды и Австралии около 80 миллионов лет назад, однако до того, как около 34 миллионов лет назад покрылся льдом.

Любопытно, что теперь, поверхности, сформированные реками, формируют движение ледников. Команда считает, что эти плоские поверхности находятся под ледяным щитом и разделены глубокими желобами, направляющими движение движущихся ледников. В отличие от них, лед, расположенный над плоскими участками, движется значительно медленнее. В отличие от них, лед, расположенный над плоскими участками, движется значительно медленнее.

Несмотря на то, что Антарктида по мере глобального потепления планеты использует все большую потерю льда, эти плоские инопланетные поверхности похоже служат естественными барьерами, ограничивая движение льда в некоторых регионах.

Напомним, что полная утрата антарктического ледяного щита приведет к повышению уровня моря на невероятные 52 метров. Учет влияния этих недавно выявленных поверхностей в прогностических моделях может улучшить прогнозы реакции Восточно-Антарктического ледяного щита на изменение климата и его потенциальных последствий для уровня мирового океана.

Конфигурация Восточной Антарктиды, Австралии и Индии до распада континентов Фото: Guy Paxman

Удивительный ландшафт для каменистой планеты

По словам ведущего автора исследования, научного сотрудника Королевского общества на кафедре географии Даремского университета, доктора Гая Паксмана, ландшафт под Восточно-Антарктическим ледовым щитом — один из самых загадочных не только в рамках нашей планеты, но и любой каменистой планете в Солнечной системе.

Новое исследование показало, что инопланетные обширные плоские поверхности залегали примерно на 40% прибрежной зоны Восточно-Антарктического ледникового щита и простирались на 3500-километровую зону. Их длительная сохранность свидетельствует о том, что эти районы избегали значительной ледниковой эрозии на протяжении большей части истории ледяного покрова Антарктиды.

Ранее Фокус писал о том, что изолированные в Антарктиде ученые просят немедленно вернуть их домой.