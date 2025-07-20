Під льодами Антарктиди виявлено інопланетний ландшафт: що це за стародавні поверхні

Антарктичний ландшафт, прихований під льодами континенту, довгий час залишався загадкою для вчених. Однак згодом нам вдалося дізнатися про наявність гірських хребтів і долин, схованих під кригою, а тепер вчені виявили щось ще цікавіше.

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Вчені виявили залишки стародавніх ландшафтів у Східній Антарктиді, які, як вважається, були сформовані річками й можуть дати нові знання про прогнозування майбутньої втрати льоду. Передбачається, що ці приховані структури можуть уповільнити рух льодовиків, а також здатні змінити прогнози підвищення рівня моря, пише SciTechDaily.

Дослідницька група під керівництвом Даремського університету проаналізувала радіолокаційні дані, що показують товщину льоду. У результаті вченим вдалося виявити плоскі поверхні, про які раніше не було відомо. Дані вказують на те, що ці приховані об'єкти простягаються на 3500-кілометровій ділянці узбережжя Східної Антарктиди.

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Що створило інопланетний ландшафт

Автори дослідження вважають, що спочатку ці поверхні були пов'язані й утворені великими річковими системами після поділу Східної Антарктиди й Австралії приблизно 80 мільйонів років тому, проте до того, як близько 34 мільйонів років тому покрився льодом.

Цікаво, що тепер, поверхні, сформовані річками, формують рух льодовиків. Команда вважає, що ці плоскі поверхні знаходяться під крижаним щитом і розділені глибокими жолобами, що спрямовують рух рухомих льодовиків. На відміну від них, лід, розташований над плоскими ділянками, рухається значно повільніше. На відміну від них, лід, розташований над плоскими ділянками, рухається значно повільніше.

Попри те що Антарктида в міру глобального потепління планети зазнає дедалі більших втрат льоду, ці плоскі інопланетні поверхні схоже слугують природними бар'єрами, обмежуючи рух льоду в деяких регіонах.

Нагадаємо, що повна втрата антарктичного крижаного щита призведе до підвищення рівня моря на неймовірні 52 метри. Врахування впливу цих нещодавно виявлених поверхонь у прогностичних моделях може поліпшити прогнози реакції Східно-Антарктичного крижаного щита на зміну клімату та її потенційних наслідків для рівня світового океану.

Конфігурація Східної Антарктиди, Австралії та Індії до розпаду континентів Фото: Guy Paxman

Дивовижний ландшафт для кам'янистої планети

За словами провідного автора дослідження, наукового співробітника Королівського товариства на кафедрі географії Даремського університету, доктора Гая Паксмана, ландшафт під Східно-Антарктичним льодовим щитом — один із найзагадковіших не лише в межах нашої планети, а й будь-якої кам'янистої планети в Сонячній системі.

Нове дослідження показало, що інопланетні великі плоскі поверхні залягали приблизно на 40% прибережної зони Східно-Антарктичного льодовикового щита і простягалися на 3500-кілометрову зону. Їх тривале збереження свідчить про те, що ці райони уникали значної льодовикової ерозії протягом більшої частини історії крижаного покриву Антарктиди.

Раніше Фокус писав про те, що ізольовані в Антарктиді вчені просять негайно повернути їх додому.