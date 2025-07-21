Самая активная вулканическая сеть на Земле: обнаружено в 10 раз больше толчков, чем было замечено

Йеллоустоун — популярное туристическое направление в США, а также первый местный национальный парк. Еще более любопытно то, что под ним и по сей день бурлит одна из самых сейсмически активных сетей вулканической активности на планете.

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В новом исследовании, профессор инженерных наук Бин Ли и его коллеги из промышленного университета Сантандера и Геологической службы США использовали машинное обучение для переоценки исторических данных о землетрясениях в Йеллоустонской кальдере за 15-летний период. Команде удалось ретроспективно обнаружить и присвоить магнитуду примерно в 10 раз большему количеству землетрясений, чем было зарегистрировано ранее, пишет PHYS.org.

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Сколько землетрясений произошло в Йеллоустоуне

Кальдера, подобная той, что находится в Йеллоустонском парке, представляет собой крупную впадину или углубление, образующееся при извержении вулкана, когда магматический очаг под ним опустошается, что приводит к обрушению земной поверхности. Это отличается от вулканического кратера, который образуется в результате внешнего взрыва.

Теперь исторический каталог Йеллоустонской кальдеры теперь содержит 86 276 землетрясений, зарегистрированных в период с 2008 по 2022 год. Это значительно расширяет понимание вулканических и сейсмических систем благодаря качественному сбору данных и систематическому анализу.

Ученые пришли к выводу, что более половины землетрясений, зарегистрированных в национальном парке, были частью роев землетрясений. Хотя Йеллоустоун и другие вулканы обладают уникальными особенностями, есть надежда, что эти знания можно будет применить и в других местах.

Команда также считает, что понимание сейсмичности может помочь лучше информировать общественность о потенциальных рисках.

Машины для обнаружения расплавов

До машинного обучения землетрясения, как правило, обнаруживались вручную квалифицированными специалистами. Однако этот процесс является дорогостоящим и часто не охватывает все события — к счастью, машинное обучение способно обнаружить больше скрытых событий.

В последние годы машинное обучение спровоцировало настоящую золотую лихорадку в области добычи данных, поскольку сейсмологи пересматривают обширные исторические данные о формах волн, хранящиеся в центрах обработки данных по всему миру, и узнают больше о современных и ранее неизвестных сейсмических регионах по всему миру.

Результаты исследования также показали, что рои землетрясений под Йеллоустонской кальдерой происходили вдоль относительно незрелых, более грубых разломных структур в сравнении с более типичными зрелыми разломными структурами, наблюдаемыми в других регионах, а также за пределами кальдеры.

Ранее Фокус писал о том, что впервые в истории в Йеллоустоне появилась новая зияющая дыра: она заполнена "молоком".