Найактивніша вулканічна мережа на Землі: виявлено в 10 разів більше поштовхів, ніж було помічено

Єлловстоун — популярний туристичний напрямок у США, а також перший місцевий національний парк. Ще більш цікаво те, що під ним і донині вирує одна з найбільш сейсмічно активних мереж вулканічної активності на планеті.

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У новому дослідженні, професор інженерних наук Бін Лі та його колеги з промислового університету Сантандера і Геологічної служби США використовували машинне навчання для переоцінки історичних даних про землетруси в Єлловстонській кальдері за 15-річний період. Команді вдалося ретроспективно виявити й присвоїти магнітуду приблизно в 10 разів більшій кількості землетрусів, ніж було зареєстровано раніше, пише PHYS.org.

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Скільки землетрусів сталося в Єлловстоуні

Кальдера, подібна до тієї, що знаходиться в Єлловстонському парку, є великою западиною або поглибленням, що утворюється під час виверження вулкана, коли магматичне вогнище під ним спустошується, що призводить до обвалення земної поверхні. Це відрізняється від вулканічного кратера, який утворюється внаслідок зовнішнього вибуху.

Тепер історичний каталог Єлловстонської кальдери тепер містить 86 276 землетрусів, зареєстрованих у період з 2008 по 2022 рік. Це значно розширює розуміння вулканічних і сейсмічних систем завдяки якісному збору даних і систематичному аналізу.

Вчені дійшли висновку, що понад половину землетрусів, зареєстрованих у національному парку, були частиною роїв землетрусів. Хоча Єллоустоун та інші вулкани мають унікальні особливості, є надія, що ці знання можна буде застосувати й в інших місцях.

Команда також вважає, що розуміння сейсмічності може допомогти краще інформувати громадськість про потенційні ризики.

Машини для виявлення розплавів

До машинного навчання землетруси, як правило, виявлялися вручну кваліфікованими фахівцями. Однак цей процес є дорогим і часто не охоплює всі події — на щастя, машинне навчання здатне виявити більше прихованих подій.

Останніми роками машинне навчання спровокувало справжню золоту лихоманку в царині видобутку даних, оскільки сейсмологи переглядають великі історичні дані про форми хвиль, що зберігаються в центрах обробки даних у всьому світі, і дізнаються більше про сучасні й раніше невідомі сейсмічні регіони в усьому світі.

Результати дослідження також засвідчили, що рої землетрусів під Єлловстонською кальдерою відбувалися вздовж відносно незрілих, грубіших розломних структур, як порівняти з типовішими зрілими розломними структурами, які спостерігаються в інших регіонах, а також за межами кальдери.

Раніше Фокус писав про те, що вперше в історії в Єлловстоні з'явилася нова зяюча діра: вона заповнена "молоком".