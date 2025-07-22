Самый крохотный муравьед в мире "боксирует", чтобы выжить: встает в стойку и бьет когтистым кулаком

Очаровательный муравьед с золотистым пушистым мехом едва ли подходит для жизни в дикой природе. Однако ученые обнаружили, что животные на самом деле могут постоять за себя: они ловко боксируют крохотными кулачками со свирепыми когтями.

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Наша планета является домом для невероятного количества видов: некоторые из них обитают на суше, а другие предпочитают бороздить просторы океана. Жизнь в тропических лесах может быть суровой — даже среди хищников способность выживать в этих суровых условиях зависит от того, насколько хорошо животное умеет прятаться. Это относится и к шелковистым муравьедам — самым маленьким муравьедам в мире — но эти крошечные неуловимые охотники также имеют несколько козырей в рукаве, пишет IFLScience.

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Кто такие шелковистые муравьеды?

Шелковистые муравьеды, также известные как карликовые муравьеды, ранее считались представителями одно известного вида: Cyclopes didactylus. Однако ученые позже заметили тонкие различия между популяциями.

В ходе десятилетнего исследования ученые собрали образцы тканей 33 шелковистых муравьедов и изучили 287 особей циклопов, в том числе шкуры и черепа, хранящиеся в двух десятках естественной истории, а также 33 образца молекулярного анализа.

Результаты указывают на то, что популяции не просто существенно различались, но, вероятно, существует до семи различных видов животных. Данные также указывают на то, что некоторые виды сегодня находятся под угрозой исчезновения. Основными факторами, влияющими на сокращение популяции считаются:

лесные пожары;

незаконная прокладка дорог;

лесозаготовки;

разведка полезных ископаемых;

охота ради пропитания;

отсутствие надлежащих санитарных условий и медпомощи.

Где обитают шелковистые муравьеды?

Шелковистые муравьеды, которых также иногда называют "маленькими золотыми медведями" — мастера навигации в окружающей среде в поисках добычи, съедая до 5000 муравьев в день. Животные эволюционировали, чтобы выдерживать давление тропических лесов: им помогает цепкий хвост, который длиннее тела и позволяет цепляться за ветки для устойчивости. К слову, такой навык особенно полезен во время нападения хищников.

Еще один козырь в рукаве шелковистых муравьедов — необычные передние конечности, которые вместо кисти с пальцами выглядят как две подушечки, увенчанные одним огромным когтем. Известно, что животные используют их, чтобы разрывать муравейники, осиные гнезда и термитники, а также в качестве защитного механизма. В случае опасности шелковистые муравьеды встают на задние лапы, опираясь на хвост, и принимают боксерскую стойку, нападая на любого, кто подойдет слишком близко.

Шелковистые муравьеды также считаются неуловимыми животными, которые любят проводить время, свернувшись клубочком под зарослями растительности. Поэтому некоторое время им удавалось избегать пристального внимания ученых.

Популяции шелковистых муравьедов были обнаружены в Центральной и Южной Америке, от Южной Мексики до Бразилии.

Размеры шелковистых муравьедов

Известно, что длина тела шелковистого муравьеда составляет всего около 20 сантиметров, а длина хвоста — от 16,5 до 29,5 сантиметра. Их вес составляет от 155 до 275 граммов, а потому они представляют собой добычу для хищных птиц, таких как гарпии, орлы и очковые совы.

Ранее Фокус писал о единственном живом гигантском муравьеде-альбиносе в мире: на Земле не найти ему подобных.