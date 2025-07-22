Найкрихітніший мурахоїд у світі "боксує", щоб вижити: встає в стійку і б'є пазуристим кулаком

Чарівний мурахоїд із золотистим пухнастим хутром навряд чи підходить для життя в дикій природі. Однак учені виявили, що тварини насправді можуть постояти за себе: вони спритно боксують крихітними кулачками з лютими кігтями.

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Наша планета є домівкою для неймовірної кількості видів: деякі з них мешкають на суші, а інші воліють борознити простори океану. Життя в тропічних лісах може бути суворим — навіть серед хижаків здатність виживати в цих суворих умовах залежить від того, наскільки добре тварина вміє ховатися. Це стосується і шовковистих мурахоїдів — найменших мурахоїдів у світі — але ці крихітні невловні мисливці також мають кілька козирів у рукаві, пише IFLScience.

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Хто такі шовковисті мурахоїди?

Шовковисті мурахоїди, також відомі як карликові мурахоїди, раніше вважалися представниками одного відомого виду: Cyclopes didactylus. Проте вчені пізніше помітили тонкі відмінності між популяціями.

Під час десятирічного дослідження вчені зібрали зразки тканин 33 шовковистих мурахоїдів і вивчили 287 особин циклопів, зокрема шкури й черепи, що зберігаються у двох десятках природної історії, а також 33 зразки молекулярного аналізу.

Результати вказують на те, що популяції не просто істотно різнилися, але, ймовірно, існує до семи різних видів тварин. Дані також вказують на те, що деякі види сьогодні перебувають під загрозою зникнення. Основними факторами, що впливають на скорочення популяції вважаються:

лісові пожежі;

незаконне прокладання доріг;

лісозаготівлі;

розвідка корисних копалин;

полювання заради прожитку;

відсутність належних санітарних умов і медичної допомоги.

Де мешкають шовковисті мурахоїди?

Шовковисті мурахоїди, яких також іноді називають "маленькими золотими ведмедями", — майстри навігації в навколишньому середовищі в пошуках здобичі, з'їдаючи до 5000 мурах на день. Тварини еволюціонували, щоб витримувати тиск тропічних лісів: їм допомагає чіпкий хвіст, що довший за тіло і дає змогу чіплятися за гілки для стійкості. До слова, така навичка особливо корисна під час нападу хижаків.

Ще один козир у рукаві шовковистих мурахоїдів — незвичайні передні кінцівки, які замість кисті з пальцями виглядають як дві подушечки, увінчані одним величезним кігтем. Відомо, що тварини використовують їх, щоб розривати мурашники, осині гнізда і термітники, а також як захисний механізм. У разі небезпеки шовковисті мурахоїди встають на задні лапи, спираючись на хвіст, і приймають боксерську стійку, нападаючи на будь-кого, хто підійде занадто близько.

Шовковисті мурахоїди також вважаються невловними тваринами, які люблять проводити час, згорнувшись клубочком під заростями рослинності. Тому певний час їм вдавалося уникати пильної уваги вчених.

Популяції шовковистих мурахоїдів були виявлені в Центральній і Південній Америці, від Південної Мексики до Бразилії.

Розміри шовковистих мурахоїдів

Відомо, що довжина тіла шовковистого мурахоїда становить лише близько 20 сантиметрів, а довжина хвоста — від 16,5 до 29,5 сантиметра. Їхня вага становить від 155 до 275 грамів, а тому вони є здобиччю для хижих птахів, таких як гарпії, орли та очкові сови.

Раніше Фокус писав про єдиного живого гігантського мурахоїда-альбіноса у світі: на Землі не знайти йому подібних.