Черного медведя впервые за 5 лет убили в парке Йеллоустоуна: перехитрил людей и добрался к еде

Самка медведя повредила пустующую палатку, а затем перехитрила систему хранения продуктов. В результате сотрудники парка приняли решение избавиться от животного, так как у него появился «пищевой условный рефлекс».

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Черный медведь в Йеллоустонском национальном парке был убит сотрудниками парка на прошлой неделе после серии инцидентов, свидетельствующих о том, что он научился связывать присутствие людей с едой. По мнению сотрудников парка, угрожает как людям, отдыхающим в национальном парке, так и диким животным, пишет IFLScience.

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Пищевой рефлекс у черного медведя

Сотрудники парка заявили, что первый инцидент произошел еще в начале июня, когда взрослая самка черного медведя раздавила пустующую палатку в кемпинге на севере парка. Затем, 11 июля, тот же медведь вернулся на это место и на этот раз животное забралось на шест для хранения продуктов.

Отметим, что шесты для хранения — одна из многочисленных мер, принятых в парке для снижения вероятности доступа медведей к человеческой еде. Участникам рекомендуется взять с собой веревку длинной не менее 10,7 метра, чтобы подвешивать еду на высоте, которая обычно считается недосягаемой для медведя.

Однако, несмотря на надлежащее хранение еды участниками лагеря, в данном случае медведю все же удалось добраться до мешков, разорвать их и съесть еду. По словам биолога, занимающегося вопросами управления медведями в Йеллоустоуне Керри Гюнтера, они с коллегами прилагают все усилия, чтобы защитить медведей и не допустить их доступа к человеческой еде во всех зонах парка. Но в этот раз медведям удалось перехитрить людей и преодолеть защиту.

Медведь смог добраться до человеческой еды Фото: NPS

Первое убийство черного медведя за 5 лет

Когда такое происходит, медведи могут научиться ассоциировать людей и места, где они могут находиться, например, места стоянок, с вознаграждением, в данном случае с едой. Такое поведение называется пищевым условным рефлексом и заставляет их постоянно искать эти места, чтобы получить вознаграждение. В свою очередь это может привести к опасному поведению медведей рядом с людьми.

Когда такое происходит, смотрителям порой приходится принимать трудное решение об отселении медведя из популяции, чтобы защитить людей и имущество. В результате медведь был убит сотрудниками парка вечером 11 июля.

Это первое убийство черного медведя в Йеллоустоуне с 2020 года. Это произошло после того, как другая взрослая медведица укусила туриста за руку и голову, а затем начала есть человеческую еду, находившуюся в лагере, где произошел инцидент.

Почему медведя убили, а не переселили?

По словам сотрудников парка, дело в том, что усыпление и переселение попросту не работает. Медведи демонстрируют сильную привязанность к своим устоявшимся участкам обитания, где они знакомы с сезонной доступностью пищи и своим положением в местной социальной иерархии.

Именно поэтому переселение медведей в национальном парке не является эффективным долгосрочным решением, поскольку невозможно переселить животных достаточно далеко, чтобы предотвратить возвращение на исходное место.

Ранее Фокус писал о том, что самые крупные медведи в мире достигали более 3 м в высоту и весили тонну.