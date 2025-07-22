Чорного ведмедя вперше за 5 років убили в парку Єллоустовна: перехитрив людей і дістався до їжі

Самка ведмедя пошкодила порожній намет, а потім перехитрила систему зберігання продуктів. У результаті співробітники парку ухвалили рішення позбутися тварини, оскільки в неї з'явився "харчовий умовний рефлекс".

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Чорного ведмедя в Єлловстонському національному парку співробітники парку вбили минулого тижня після серії інцидентів, які свідчать про те, що він навчився пов'язувати присутність людей з їжею. На думку співробітників парку, загрожує як людям, які відпочивають у національному парку, так і диким тваринам, пише IFLScience.

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Харчовий рефлекс у чорного ведмедя

Співробітники парку заявили, що перший інцидент стався ще на початку червня, коли доросла самка чорного ведмедя розчавила намет, що стояв пусткою, в кемпінгу на півночі парку. Потім, 11 липня, той самий ведмідь повернувся на це місце і цього разу тварина забралася на жердину для зберігання продуктів.

Зазначимо, що жердини для зберігання — один із численних заходів, вжитих у парку для зниження ймовірності доступу ведмедів до людської їжі. Учасникам рекомендується взяти із собою мотузку завдовжки щонайменше 10,7 метра, щоб підвішувати їжу на висоті, яка зазвичай вважається недосяжною для ведмедя.

Однак, попри належне зберігання їжі учасниками табору, в цьому випадку ведмедю все ж вдалося дістатися до мішків, розірвати їх і з'їсти їжу. За словами біолога, який займається питаннями управління ведмедями в Єллоустоуні Керрі Гюнтера, вони з колегами докладають усіх зусиль, щоб захистити ведмедів і не допустити їхнього доступу до людської їжі в усіх зонах парку. Але цього разу ведмедям вдалося перехитрити людей і подолати захист.

Ведмідь зміг дістатися до людської їжі Фото: NPS

Перше вбивство чорного ведмедя за 5 років

Коли таке відбувається, ведмеді можуть навчитися асоціювати людей і місця, де вони можуть перебувати, наприклад, місця стоянок, з винагородою, в цьому випадку з їжею. Така поведінка називається харчовим умовним рефлексом і змушує їх постійно шукати ці місця, щоб отримати винагороду. Своєю чергою це може призвести до небезпечної поведінки ведмедів поруч із людьми.

Коли таке відбувається, доглядачам часом доводиться ухвалювати важке рішення про відселення ведмедя з популяції, щоб захистити людей і майно. У результаті ведмідь був убитий співробітниками парку ввечері 11 липня.

Це перше вбивство чорного ведмедя в Єллоустоуні з 2020 року. Це сталося після того, як інша доросла ведмедиця вкусила туриста за руку і голову, а потім почала їсти людську їжу, що була в таборі, де стався інцидент.

Чому ведмедя вбили, а не переселили?

За словами співробітників парку, річ у тім, що усипляння і переселення просто не працює. Ведмеді демонструють сильну прив'язаність до своїх усталених ділянок проживання, де вони знайомі з сезонною доступністю їжі й своїм становищем у місцевій соціальній ієрархії.

Саме тому переселення ведмедів у національному парку не є ефективним довгостроковим рішенням, оскільки неможливо переселити тварин досить далеко, щоб запобігти їхньому поверненню на вихідне місце.

Раніше Фокус писав про те, що найбільші ведмеді у світі досягали понад 3 м у висоту і важили тонну.