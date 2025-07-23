Многие люди переносят глютен, даже если они утверждают, что это не так, - исследование

Многие люди привыкли считать глютен настоящим злодеем, который виновен во всевозможных желудочно-кишечных расстройствах. Но результаты нового исследования говорят о том, что люди склонны ошибочно обвинять глютен во всех проблемах с кишечником.

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Исследование было проведено командой из Университета Макмастера в Канаде. Они провели эксперимент с участием пациентов с синдромом раздраженного кишечника (СРК). Результаты показали, что люди так же часто мучились от расстройств кишечника при употреблении глютена или пшеницы, как и без них. Авторы исследования говорят, что глютен, вероятно, является более безопасными продуктом, чем принято считать, пишет Gizmodo.

“Результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что наши ожидания играют важную роль в возникновении симптомов, и лишь некоторые пациенты действительно получили выгоду от ограничения потребления глютена или пшеницы”, - пишут авторы статьи.

Синдром разраженного кишечника является хроническим заболеванием, которое достаточно распространено. По некоторым оценкам от СРК страдают от 5-10% людей в мире. Среди симптомов называют боль в животе, вздутие живота, диарею или запоры. Ученые пока не могут назвать точные причины заболевания, хотя и предполагают, что СРК может быть результатом нарушения связи между нервами кишечника и головного мозга.

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По словам пациентов с СРК, существуют некоторые триггеры, которые вызывают у них обострение заболевания, среди них часто указывается глютен. Его часто исключают из рациона, чтобы лучше контролировать состояние своего кишечника.

Авторы нового исследования попытались понять роль глютена в развитии синдрома раздраженного кишечника. Для рандомизированного двойного слепого исследования были набраны более двух десятков человек с СРК. Все они сообщили об улучшении состояния после перехода на безглютеновую диету.

Участников разделили на три группы. Всем группам было предложено есть злаковые батончики на протяжении недели. Одна группа ели мучные батончики с глютеном, вторая – из пшеничной муки, а третья – из муки, которая не содержала ни глютен, ни пшеницу.

К концу исследования все добровольцы попробовали все три вида батончиков, не зная с чем именно батончики они ели.

Во время исследования большая часть испытуемых сообщала об ухудшении симптомов СРК после употребления глютеновых и пшеничных батончиков. Но примерно такое же число участников сообщало о проблемах после употребления батончиков, которые не содержали пищевых триггеров.

93% участников также сообщили о неблагоприятных последствиях после каждого случая употребления батончиков. Примечательно, что анализы участников показали, что только треть строго соблюдала диету, и многие, вероятно, опасались заболеть.

Авторы исследования также подчеркивают, что не могут утверждать, что такие результаты применимы ко всем пациентам с СРК. Также нельзя отрицать, что существуют реальные заболевания пищеварительной системы, которые связаны с непереносимостью глютена, в частности, целиакия.

В некоторых случаях глютен действительно может быть триггером СРК. Но в большинстве своем негативное восприятие глютена людьми запускает эффект ноцебо. Вера во вред продукта может провоцировать и усугублять симптомы СРК.

Исследователи считают, что людям с СРК нужно улучшать коммуникацию с врачами. Но это может быть непростой задачей. Ученые отмечают, что большинство пациентов, узнав о результатах исследования, категорически отказались рассматривать идею о том, что глютен не является триггером симптомов СРК. Поэтому, похоже, глютену может потребоваться рекламная кампания, чтобы восстановить свою репутацию.

Напомним, модные диеты приводят к ожирению, ученые выяснили, что они запускают эффект "йо-йо". Новое исследование показало, что модные западные диеты, которые люди часто чередуют с перееданием, запускают эффект “йо-йо”. Также они нарушают микрофлору кишечника и работу мозга.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.