Багато людей переносять глютен, навіть якщо вони стверджують, що це не так, — дослідження

Багато людей звикли вважати глютен справжнім лиходієм, який винен у всіляких шлунково-кишкових розладах. Але результати нового дослідження свідчать про те, що люди схильні помилково звинувачувати глютен у всіх проблемах із кишківником.

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Дослідження було проведено командою з Університету Макмастера в Канаді. Вони провели експеримент за участю пацієнтів із синдромом подразненого кишківника (СПК). Результати показали, що люди так само часто страждали від розладів кишківника під час вживання глютену або пшениці, як і без них. Автори дослідження кажуть, що глютен, імовірно, є більш безпечними продуктом, ніж прийнято вважати, пише Gizmodo.

"Результати нашого дослідження свідчать про те, що наші очікування відіграють важливу роль у виникненні симптомів, і лише деякі пацієнти дійсно отримали вигоду від обмеження споживання глютену або пшениці", — пишуть автори статті.

Синдром розпеченого кишківника є хронічним захворюванням, яке є досить поширеним. За деякими оцінками від СПК страждають від 5-10% людей у світі. Серед симптомів називають біль у животі, здуття живота, діарею або закрепи. Учені поки що не можуть назвати точні причини захворювання, хоча й припускають, що СПК може бути результатом порушення зв'язку між нервами кишківника та головного мозку.

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За словами пацієнтів із СПК, існують деякі тригери, які спричиняють у них загострення захворювання, серед них часто вказується глютен. Його часто виключають із раціону, щоб краще контролювати стан свого кишківника.

Автори нового дослідження спробували зрозуміти роль глютену в розвитку синдрому подразненого кишківника. Для рандомізованого подвійного сліпого дослідження було набрано понад два десятки осіб із СПК. Усі вони повідомили про поліпшення стану після переходу на безглютенову дієту.

Учасників розділили на три групи. Усім групам було запропоновано їсти злакові батончики протягом тижня. Одна група їла борошняні батончики з глютеном, друга — з пшеничного борошна, а третя — з борошна, що не містило ні глютену, ні пшениці.

До кінця дослідження всі добровольці спробували всі три види батончиків, не знаючи з чим саме батончики вони їли.

Під час дослідження більша частина випробовуваних повідомляла про погіршення симптомів СПК після вживання глютенових і пшеничних батончиків. Але приблизно таке ж число учасників повідомляло про проблеми після вживання батончиків, які не містили харчових тригерів.

93% учасників також повідомили про несприятливі наслідки після кожного випадку вживання батончиків. Примітно, що аналізи учасників показали, що тільки третина суворо дотримувалася дієти, і багато хто, ймовірно, побоювався захворіти.

Автори дослідження також підкреслюють, що не можуть стверджувати, що такі результати застосовні до всіх пацієнтів із СПК. Також не можна заперечувати, що існують реальні захворювання травної системи, які пов'язані з непереносимістю глютену, зокрема, целіакія.

У деяких випадках глютен дійсно може бути тригером СПК. Але здебільшого негативне сприйняття глютену людьми запускає ефект ноцебо. Віра в шкоду продукту може провокувати й посилювати симптоми СПК.

Дослідники вважають, що людям із СПК потрібно покращувати комунікацію з лікарями. Але це може бути непростим завданням. Вчені зазначають, що більшість пацієнтів, дізнавшись про результати дослідження, категорично відмовилися розглядати ідею про те, що глютен не є тригером симптомів СПК. Тому, схоже, глютену може знадобитися рекламна кампанія, щоб відновити свою репутацію.

Нагадаємо, модні дієти призводять до ожиріння, вчені з'ясували, що вони запускають ефект "йо-йо". Нове дослідження показало, що модні західні дієти, які люди часто чергують із переїданням, запускають ефект "йо-йо". Також вони порушують мікрофлору кишківника і роботу мозку.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.