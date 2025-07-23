Китай начинает строительство гидроэлектростанции за 167 млрд долларов: станет крупнейшей в мире

Китай приступил к строительству плотины, которая, как ожидается, станет крупнейшей в истории гидроэлектростанций. Предполагается, что по мощности и размерам эта плотина превзойдет нынешнего мирового рекордсмена — мощную плотину «Три ущелья».

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Новое гигантское сооружение планируют возвести в нижнем течении реки Ярлунг-Цангпо в Тибетском автономном районе Китая. О начале строительства 19 июля объявил премьер Гососвета КНР Ли Цян на церемонии закладки фундамента в городе Ньингчи, где, согласно плану, пройдет часть гидроэнергетической системы, пишет IFLScience.

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Крупнейшая электростанция в истории

Проект предполагает, что система будет состоять из пяти каскадных гидроэлектростанций и рассчитана на ежегодную выработку 300 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Для сравнения, это почти втрое превышает объем плотины "Три ущелья" в центральной китайской провинции Хубэй, которая удерживает столько воды, что буквально меняет направление вращения Земли.

Значительная часть электроэнергии, вырабатываемой мегаплотиной Ярлунг Цангпо, будет поставляться в другие регионы Китая за пределами Тибета.

Переход Китая на "зеленую энергетику"

Гидроэлектростанции используют силу гравитации и кинетическую энергию текущей воды для вращения турбин, которые затем приводят в действие генераторы для выработки электроэнергии. Ученые отмечают, что этот источник считается возобновляемым и "чистым", не загрязняющим воду и воздух напрямую, в отличие от сжигания ископаемого топлива.

Власти Китая также заявили, что гидроэнергетический проект является "важным шагом на пути перехода Китая к зеленой и низкоуглеродной энергетике". Предполагается, что проект также сможет улучшить местную систему экологического мониторинга, а также обеспечит защиту окружающей среды на всей территории посредством ее развития.

Несмотря на то, что Китай продолжает наращивать инвестиции в возобновляемые источники энергии, особенно в ветряную и солнечную, страна все еще сильно зависит от угля и остается крупнейшим источником углекислого газа на планете.

Риски строительства крупнейшей гидроэлектростанции в мире

Объявление о старте строительства новой гидроэлектростанции обострило геополитическую напряженность. Дело в том, что некоторые соседи Китая, расположенные ниже по течению и зависящие от стока реки, обеспокоены возведением гиганта. Река Ярлунг-Цангпо протекает по северо-востоку Индии и в Бангладеш, где она известна как Брахмапутра. Обе страны выразили обеспокоенность потенциальным влиянием проекта на их водную безопасность.

Многие страны также обеспокоены нехваткой воды и контролем над водными ресурсами планеты. Изменение климата приводит к все более интенсивным засухам и волнам тепла, вызывая повсеместный дефицит воды. Ученые опасаются, что в будущем на планете может наблюдаться рост так называемых "водных конфликтов", где страны будут бороться за контроль над водными ресурсами Земли.

В исследовании, проведенном в 2018 году, изучались наиболее вероятные места возникновения подобных водных конфликтов. Река Брахмапутра, протекающая вдоль границы между Индией и Китаем, была определена как потенциальный очаг.

Ранее Фокус писал о том, что найдена причина неожиданного ускорения потепления Земли: подозревают чистый воздух Китая.