Китай починає будівництво гідроелектростанції за 167 млрд доларів: стане найбільшою у світі

Китай розпочав будівництво греблі, яка, як очікується, стане найбільшою в історії гідроелектростанцій. Передбачається, що за потужністю і розмірами ця гребля перевершить нинішнього світового рекордсмена — потужну греблю "Три ущелини".

Related video

Нову гігантську споруду планують звести в нижній течії річки Ярлунг-Цангпо в Тибетському автономному районі Китаю. Про початок будівництва 19 липня оголосив прем'єр Держради КНР Лі Цян на церемонії закладення фундаменту в місті Ньїнгчі, де, згідно з планом, пройде частина гідроенергетичної системи, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Найбільша електростанція в історії

Проєкт передбачає, що система складатиметься з п'яти каскадних гідроелектростанцій і розрахована на щорічне вироблення 300 мільярдів кіловат-годин електроенергії. Для порівняння, це майже втричі перевищує об'єм греблі "Три ущелини" в центральній китайській провінції Хубей, яка утримує стільки води, що буквально змінює напрямок обертання Землі.

Значна частина електроенергії, що виробляється мегаплотиною Ярлунг Цангпо, постачатиметься в інші регіони Китаю за межами Тибету.

Перехід Китаю на "зелену енергетику"

Гідроелектростанції використовують силу гравітації та кінетичну енергію поточної води для обертання турбін, які потім приводять у дію генератори для вироблення електроенергії. Вчені зазначають, що це джерело вважається поновлюваним і "чистим", що не забруднює воду і повітря безпосередньо, на відміну від спалювання викопного палива.

Влада Китаю також заявила, що гідроенергетичний проєкт є "важливим кроком на шляху переходу Китаю до зеленої та низьковуглецевої енергетики". Передбачається, що проєкт також зможе поліпшити місцеву систему екологічного моніторингу, а також забезпечить захист довкілля на всій території за допомогою її розвитку.

Попри те, що Китай продовжує нарощувати інвестиції в поновлювані джерела енергії, особливо у вітряну і сонячну, країна все ще сильно залежить від вугілля і залишається найбільшим джерелом вуглекислого газу на планеті.

Ризики будівництва найбільшої гідроелектростанції у світі

Оголошення про старт будівництва нової гідроелектростанції загострило геополітичну напруженість. Річ у тім, що деякі сусіди Китаю, які розташовані нижче за течією і залежать від стоку річки, стурбовані зведенням гіганта. Річка Ярлунг-Цангпо протікає північним сходом Індії та в Бангладеш, де вона відома як Брахмапутра. Обидві країни висловили стурбованість потенційним впливом проєкту на їхню водну безпеку.

Багато країн також стурбовані нестачею води й контролем над водними ресурсами планети. Зміна клімату призводить до дедалі інтенсивніших посух і хвиль тепла, викликаючи повсюдний дефіцит води. Вчені побоюються, що в майбутньому на планеті може спостерігатися зростання так званих "водних конфліктів", де країни боротимуться за контроль над водними ресурсами Землі.

У дослідженні, проведеному у 2018 році, вивчали найімовірніші місця виникнення подібних водних конфліктів. Річка Брахмапутра, що протікає вздовж кордону між Індією і Китаєм, була визначена як потенційне вогнище.

Раніше Фокус писав про те, що знайдено причину несподіваного прискорення потепління Землі: підозрюють чисте повітря Китаю.