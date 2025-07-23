Австралийские ящерицы носят секретную кольчугу, которую ранее не замечали: где они ее прячут (видео)

В новом исследовании ученые обнаружили, что австралийские ящерицы того же рода, что и комодский варан, носят секретную костную кольчугу. Ученые не замечали ее ранее, так как животные прячут броню под кожей.

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Варанчики (сообщество нескольких австралийских видов) — не единственные вараны с этой любопытной адаптацией. Новое масштабное исследование показывает, что десятки видов варанов на самом деле обладают скрытыми остеодермами — крошечными костями, способными выполнять множество функций — от защитной брони до терморегуляции, пишет Science Alert.

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Броня австралийских ящериц

По словам соавтора исследования, биолога-эволюциониста Роя Эбеля из Исследовательского института музеев Виктории и Австралийского национального университета в Австралии, сами по себе остеодермы — не новое открытие. Но они все еще плохо изучены и каталогизированы. О наличии подобных костных структур уже известно у крокодилов, ящериц, лягушек, комодских варанов, а также некоторых млекопитающих. Однако обнаружение этих структур у этого вида стало неожиданностью для ученых.

В ходе исследования ученые обнаружили остеодермы у 29 видов австрало-папуасских варанов, которые ранее не были описаны учеными. Такое открытие ознаменовало пятикратное увеличение числа известных случаев среди варанов.

В ходе исследования была проведена перепись: в общей сложности было изучено более 2000 экземпляров, хранящихся в музеях по всему миру, в том числе музее Виктории в Австралии, Музее естественной истории Флориды и Музее естественной истории Берлина в Германии.

Некоторые из различных распределений остеодермы, выявленных в ходе исследования Фото: Zoological Journal of the Linnean Society

Зачем ящерицы носят кольчуги?

Костные структуры скрыты под кожей животных, а потому команда использовала неинвазивное микро-КТ-сканирование. Результаты свидетельствуют о том, что до половины всех видов ящериц на самом деле могут иметь остеодермы.

Открытие также поднимает некоторые вопросы. Например, очевидная причина, по которой у них могли развиться костные структуры — защита, но распределение остеодерм не всегда одинаково. Ученые обнаружили, что тела некоторых ящериц покрыты броней от носа до кончика хвоста, у некоторых она более толстая на голове и шее, в то время как у других остеодермы встречаются лишь на хвосте.

Предполагается, что остеодермы также могут выполнять и другие функции, например:

секвестрация кальция;

подвижность;

терморегуляция.

По словам другого соавтора исследования, герпетолога Джейн Мелвилл, все эти данные переворачивают все, что мы знали об эволюции рептилий. Более того, открытие указывает на то, что кожные кости, вероятно, эволюционировали в ответ на давление окружающей среды, когда ящерицы адаптировались к суровым ландшафтам Австралии.

Ранее Фокус писал о самой странной ящерице в мире: ученые открыли новый вид и он не похож ни на что другое.