Австралійські ящірки носять секретну кольчугу, яку раніше не помічали: де вони її ховають (відео)

У новому дослідженні вчені виявили, що австралійські ящірки того ж роду, що й комодський варан, носять секретну кісткову кольчугу. Вчені не помічали її раніше, оскільки тварини ховають броню під шкірою.

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Варанчики (спільнота кількох австралійських видів) — не єдині варани з цією цікавою адаптацією. Нове масштабне дослідження показує, що десятки видів варанів насправді мають приховані остеодерми — крихітні кістки, здатні виконувати безліч функцій — від захисної броні до терморегуляції, пише Science Alert.

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Броня австралійських ящірок

За словами співавтора дослідження, біолога-еволюціоніста Роя Ебеля з Дослідницького інституту музеїв Вікторії та Австралійського національного університету в Австралії, самі по собі остеодерми — не нове відкриття. Але вони все ще погано вивчені й каталогізовані. Про наявність подібних кісткових структур вже відомо у крокодилів, ящірок, жаб, комодських варанів, а також деяких ссавців. Однак виявлення цих структур у цього виду стало несподіванкою для вчених.

Під час дослідження вчені виявили остеодерми у 29 видів австрало-папуаських варанів, які раніше не були описані вченими. Таке відкриття ознаменувало п'ятикратне збільшення числа відомих випадків серед варанів.

Під час дослідження було проведено перепис: загалом було вивчено понад 2000 екземплярів, що зберігаються в музеях у всьому світі, зокрема в музеї Вікторії в Австралії, Музеї природничої історії Флориди та Музеї природничої історії Берліна в Німеччині.

Деякі з різних розподілів остеодерми, виявлених під час дослідження Фото: Zoological Journal of the Linnean Society

Навіщо ящірки носять кольчуги?

Кісткові структури приховані під шкірою тварин, а тому команда використовувала неінвазивне мікро-КТ-сканування. Результати свідчать про те, що до половини всіх видів ящірок насправді можуть мати остеодерми.

Відкриття також порушує деякі питання. Наприклад, очевидна причина, через яку в них могли розвинутися кісткові структури — захист, але розподіл остеодерм не завжди однаковий. Вчені виявили, що тіла деяких ящірок вкриті бронею від носа до кінчика хвоста, у деяких вона товстіша на голові та шиї, в той час, як в інших остеодерми зустрічаються лише на хвості.

Передбачається, що остеодерми також можуть виконувати й інші функції, наприклад:

секвестрація кальцію;

рухливість;

терморегуляція.

За словами іншого співавтора дослідження, герпетолога Джейн Мелвілл, усі ці дані перевертають усе, що ми знали про еволюцію рептилій. Ба більше, відкриття вказує на те, що шкірні кістки, ймовірно, еволюціонували у відповідь на тиск навколишнього середовища, коли ящірки адаптувалися до суворих ландшафтів Австралії.

Раніше Фокус писав про найдивнішу ящірку у світі: вчені відкрили новий вид і він не схожий ні на що інше.