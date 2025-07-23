В Йеллоустоуне впервые за 80 лет выросло новое поколение осин: причиной тому возвращение хищника

В 1995 году серые волки были вновь заселены в национальный парк, чтобы контролировать численность популяции лосей. Спустя почти три десятилетия это наконец-то дало плоды — по крайней мере для молодых осин.

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Исследователи обнаружили, что йеллоустонские волки похоже помогают новому поколению молодых осин вырасти и стать частью лесного полога. Более впечатляюще то, что это первое новое поколение таких деревьев в северной части Йеллоустоуна за последние 80 лет, пишет Live Science.

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Популяция серых волков в Йеллоустоуне

Серые волки (Canis lupus) исчезли из Йеллоустоунского национального парка к 1930 году. Причин было несколько, в том числе: масштабная утрата среды обитания, охота и государственные программы по уничтожению животных.

Когда хищники исчезли, популяции лосей (Cervus canadensis) бесконтрольно росли — в периоды пика их численность достигала около 18 000 особей. Лоси поедали траву и кустарники, а также листья, ветки и кору деревьев, в том числе и осины дрожащей (Populus tremuloides). В результате уже в 1990-х годах ученые не смогли обнаружить ни единого саженца осины.

По словам ведущего автора исследования, эколога из Университета штата Орегон Люка Пейнтера, старые деревья все еще можно было обнаружить в парке, но ни единого молодого дерева не наблюдалось.

В 1995 году серые волки вновь были завезены в парк и ситуация начала меняться. По мере роста численности хищников популяция лосей в парке сокращалась — сегодня здесь насчитывают лишь около 2000 особей.

Восстановление популяции осин

В новом исследовании ученые обследовали основные насаждения, где растет этот вид деревьев. Группа исследователей вернулась на три участка, обследованных в 2012 году, чтобы изучить изменения в численности молодых осин. Из 87 исследованных осиновых насаждений в трети было обнаружено большое количество высоких молодых осин — показатель того, что деревья здоровы и растут. В другой трети насаждений наблюдались отдельные участки высоких молодых деревьев.

По словам исследователей, сегодня в парке наблюдается значительный прирост молодых осин, и это первый подобный случай за последние 80 лет. Ученые признают, что нет гарантий, что деревья не погибнут от чего-то, однако то, что в парке появляются новые деревья — хороший признак. Более того, по мере роста деревья становятся все более устойчивыми.

По его словам, такие деревья достаточно взрослые, чтобы распространяться самостоятельно, либо выпуская новые побеги от корней на достаточном расстоянии от основного дерева, либо с помощью семян.

Несмотря на то, что осина в Йеллоустоуне восстанавливается, она все еще уязвима. Местная популяция лосей действительно сократилась, но в последние годы наблюдается увеличение численности бизонов, по крайней мере в некоторых районах.

Увы, волкам сложнее убивать бизонов, а потому рост их популяции может продолжиться, что угрожает восстановлению популяции осин. Пейнтер отметил, что колебания в восстановлении осины отражают последствия возвращения крупного хищника на вершину пищевой цепи, а не, например, изменения общего климата.

Исследователи также заметили увеличение численности медведей и пум в регионе после возвращения волков, однако точная причина все ее остается неясна.

Ранее Фокус писал о том, что возвращение всего одного вида в Йеллоустоун заставило всю систему процветать: о ком речь.