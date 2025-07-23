У Єллоустоуні вперше за 80 років виросло нове покоління осик: причиною тому повернення хижака

У 1995 році сірі вовки були знову заселені в національний парк, щоб контролювати чисельність популяції лосів. Майже через три десятиліття це нарешті дало плоди — принаймні для молодих осик.

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Дослідники виявили, що єллоустонські вовки схоже допомагають новому поколінню молодих осик вирости й стати частиною лісового полога. Напрочуд дивовижне те, що це перше нове покоління таких дерев у північній частині Єллоустоуна за останні 80 років, пише Live Science.

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Популяція сірих вовків у Єллоустоуні

Сірі вовки (Canis lupus) зникли з Єллоустоунського національного парку до 1930 року. Причин було кілька, зокрема: масштабна втрата середовища проживання, полювання і державні програми зі знищення тварин.

Коли хижаки зникли, популяції лосів (Cervus canadensis) безконтрольно зростали — у періоди піка їхня чисельність сягала близько 18 000 особин. Лосі поїдали траву і чагарники, а також листя, гілки та кору дерев, зокрема й осики тремтячої (Populus tremuloides). У результаті вже в 1990-х роках вчені не змогли виявити жодного саджанця осики.

За словами провідного автора дослідження, еколога з Університету штату Орегон Люка Пейнтера, старі дерева все ще можна було виявити в парку, але жодного молодого дерева не спостерігалося.

У 1995 році сірі вовки знову були завезені в парк і ситуація почала змінюватися. У міру зростання чисельності хижаків популяція лосів у парку скорочувалася — сьогодні тут налічують лише близько 2000 особин.

Відновлення популяції осик

У новому дослідженні вчені обстежили основні насадження, де росте цей вид дерев. Група дослідників повернулася на три ділянки, обстежених у 2012 році, щоб вивчити зміни в чисельності молодих осик. З 87 досліджених осикових насаджень у третині було виявлено велику кількість високих молодих осик — показник того, що дерева здорові та ростуть. В іншій третині насаджень спостерігалися окремі ділянки високих молодих дерев.

За словами дослідників, сьогодні в парку спостерігається значний приріст молодих осик, і це перший подібний випадок за останні 80 років. Науковці визнають, що немає гарантій, що дерева не загинуть від чогось, однак те, що в парку з'являються нові дерева, є доброю ознакою. Ба більше, у міру зростання дерева стають дедалі стійкішими.

За його словами, такі дерева досить дорослі, щоб поширюватися самостійно, або випускаючи нові пагони від коренів на достатній відстані від основного дерева, або за допомогою насіння.

Попри те, що осика в Єллоустоуні відновлюється, вона все ще вразлива. Місцева популяція лосів дійсно скоротилася, але останніми роками спостерігається збільшення чисельності бізонів, принаймні в деяких районах.

На жаль, вовкам складніше вбивати бізонів, а тому зростання їхньої популяції може продовжитися, що загрожує відновленню популяції осик. Пейнтер зазначив, що коливання у відновленні осики відображають наслідки повернення великого хижака на вершину харчового ланцюга, а не, наприклад, зміни загального клімату.

Дослідники також помітили збільшення чисельності ведмедів і пум у регіоні після повернення вовків, проте точна причина все ще залишається незрозумілою.

Раніше Фокус писав про те, що повернення всього одного виду в Єллоустоун змусило всю систему процвітати: про кого йдеться.