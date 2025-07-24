700 кг яростной плоти: крупнейший самец большой белой акулы приплыл "отдохнуть" на курорте с людьми

Самая большая белая акула, зарегистрированная в Атлантике, замечена у берегов популярного пляжного курорта. Хищник по кличке Contender (Претендент) проплыл более 1600 км с момента пометки в январе 2025 года, чтобы «отдохнуть» с людьми.

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В январе 2025 года ученые впервые заметили и установили метку на огромной большой белой акуле, которая считается самой крупной когда-либо помеченных в Атлантическом океане. Исследователи наблюдают за передвижением самца по кличке Contender — он продолжает свой путь на север недалеко от популярного места отдыха, пишет Fox News.

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Претендент на звание крупнейшей акулы

По словам морских биологов, самец большой белой акулы получил свое имя в честь известного бренда лодок — Contender. Теперь его заметили в нескольких десятках километров от Нантакета, штат Массачусетс. Расположенный примерно в 160 километрах к югу от Бостона и в 48 километрах от Кейп-Кода, остров является популярным туристическим направлением.

Некоммерческая организация OCEARCH, занимающаяся морскими исследованиями и отслеживающая перемещением акул по всему миру отмечает, что длина взрослого самца составляет почти 4,2 метра, а его вес достигает около 700 килограммов.

Предполагается, что самцу около 32 лет. Отметим, что большие белые акулы в среднем живут до 30-40 лет, однако данные Национального управления океанических и атмосферных исследований указывают на то, что некоторые из них могут дожить до 70 лет.

Считается, что самцу большой белой акулы около 32 лет Фото: OCEARCH

Первое появление гиганта

Впервые гигантского самца большой белой акулы заметили у границы Флориды и Джорджии. С тех пор хищник подал уже более 40 сигналов: в феврале он достиг южного побережья Веро-Бич во Флориде, а затем начал своей 1600-километровое путешествие на север.

Отметим, что "пинг" фиксируется, когда устройство слежения на спинном плавнике акулы немного всплывает и передает сигнал местоположения в систему слежения. Для регистрации сигнала спинной плавник акулы Contender должен прорваться через воду, а спутник Argos должен находиться поблизости, чтобы зафиксировать местоположение акулы.

По данным исследователей, большие белые акулы, как правило, мигрируют на север весной и в начале лета в поисках более прохладных вод, богатых добычей.

Ранее Фокус писал о том, что гигантская беременная большая белая акула была случайно убита учеными: ее тело послужит науке.