700 кг лютої плоті: найбільший самець великої білої акули приплив "відпочити" на курорті з людьми

Найбільшу білу акулу, зареєстровану в Атлантиці, помітили біля берегів популярного пляжного курорту. Хижак на прізвисько Contender (Претендент) проплив понад 1600 км з моменту позначки в січні 2025 року, щоб "відпочити" з людьми.

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У січні 2025 року вчені вперше помітили і встановили мітку на величезній великій білій акулі, яка вважається найбільшою коли-небудь поміченою в Атлантичному океані. Дослідники спостерігають за пересуванням самця на прізвисько Contender — він продовжує свій шлях на північ недалеко від популярного місця відпочинку, пише Fox News.

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Претендент на звання найбільшої акули

За словами морських біологів, самець великої білої акули отримав своє ім'я на честь відомого бренду човнів — Contender. Тепер його помітили за кілька десятків кілометрів від Нантакета, штат Массачусетс. Розташований приблизно за 160 кілометрів на південь від Бостона і за 48 кілометрів від Кейп-Кода, острів є популярним туристичним напрямком.

Некомерційна організація OCEARCH, що займається морськими дослідженнями й відстежує переміщення акул по всьому світу, зазначає, що довжина дорослого самця становить майже 4,2 метра, а його вага сягає близько 700 кілограмів.

Припускають, що самцеві близько 32 років. Зазначимо, що великі білі акули в середньому живуть до 30-40 років, проте дані Національного управління океанічних і атмосферних досліджень вказують на те, що деякі з них можуть дожити до 70 років.

Вважається, що самцеві великої білої акули близько 32 років Фото: OCEARCH

Перша поява гіганта

Уперше гігантського самця великої білої акули помітили біля кордону Флориди та Джорджії. Відтоді хижак подав уже понад 40 сигналів: у лютому він досяг південного узбережжя Веро-Біч у Флориді, а потім розпочав свою 1600-кілометрову подорож на північ.

Зазначимо, що "пінг" фіксується, коли пристрій стеження на спинному плавці акули трохи спливає і передає сигнал місця розташування в систему стеження. Для реєстрації сигналу спинний плавник акули Contender має прорватися крізь воду, а супутник Argos має перебувати поблизу, щоб зафіксувати місце розташування акули.

За даними дослідників, великі білі акули зазвичай мігрують на північ навесні та на початку літа в пошуках більш прохолодних вод, багатих здобиччю.

Раніше Фокус писав про те, що гігантська вагітна велика біла акула була випадково вбита вченими: її тіло послужить науці.