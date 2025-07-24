Первый панк на Земле: еще 247 млн лет назад носил ирокез из перьев и волос (фото)

Ученые изучили два скелета исключительно хорошо сохранившихся рептилий, которые полностью перевернули наше представление об эволюции кожных придатков. Эти животные сотни миллионов лет назад носили на голове ирокезы из странных отростков.

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В новом исследовании ученые изучили две хорошо сохранившихся окаменелости доисторических рептилий Mirasaura grauvogeli. Ученые обнаружили, что животные носили на спине гребень из странных аксессуаров, что свидетельствует о том, что эти особенности на самом деле свойственны не только птицам и млекопитающим, пишет IFLScience.

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Самый первый панк планеты

По словам исследователей, функция и морфология этих кожных выступов отличается от волос и перьев, но новое открытие показывает, что генетические корни кожных придатков, вероятно, существовали задолго до появления современных рептилий.

Считается, что перья возникли в стволовых линиях птиц и их ближайших ископаемых родственников, динозавров и птерозавров, и играют роль в полете, регуляции температуры и половом акте. В то же время волосы развились у предков современных млекопитающих и используются для изоляции, сенсорного восприятия и маскировки.

Однако теперь, анализ скелета Mirasaura grauvogeli показывает, что генетический код этих конечностей уходит гораздо глубже, чем считалось ранее. Ученые предполагают, что он впервые развился у ранних амниот — группы позвоночных, включающих птиц, млекопитающих и рептилий.

Отметим, что новое открытие основывается на двух полных скелетах, а также 80 дополнительных образцах мягких тканей и конечностей. В общей сложности было обнаружено, что у этого вида был ряд длинных перьев, спускающихся вдоль спины, с придатками длиной до 1,53 сантиметра.

Анализ также показал, что странный "ирокез" содержал пигментопродуцирующие клетки (меланосомы), которые очень напоминали клетки, ранее обнаруженные в перьях, однако отличались от клеток, найденных ранее в волосах. Несмотря на это авторы считают, что конечности миразауры вовсе не являлись перьями, поскольку в них отсутствуют разветвленные структуры, характерные для птиц.

Окаменелость миразавра, на которой виден череп животного, похожий на птичий, и гребень вдоль спины Фото: Stephan Spiekman

Новый виток эволюции рептилий

По словам автора исследования Стефана Шпикмана, все указывает на то, что панк-подобнное строение триасовой рептилии, вероятно, эволюционировало независимо от перьев. Впрочем, так или иначе оно обязано своим существованием тому же древнему генетическому набору, что и у птиц и млекопитающих.

Авторы исследования также считают, что обнаружение столь сложных кожных придатков у древней группы рептилий проливает свет на их эволюцию. К слову, миразаура старше динозавров и не является их близким родственником.

Вид впервые был обнаружен французским палеонтологом Луи Грауфогелем в 1930-х годах. Известно, что вид принадлежит к группе необычных давно вымерших рептилий, известных как дрепанозавроморфы. Представители этой группы имели черепа, похожие на птичьи, обитали на деревьях и использовали для захвата хвосты, передние конечности и когти. В то же время их "ирокез" был впервые обнаружен учеными лишь в 2019 году.

Для чего древним рептилиям ирокез?

Ученые все еще не знают, для чего именно рептилии использовали свои придатки. Известно, что н образования не могли обеспечивать тепло и не помогали в полете, поскольку располагались лишь вдоль спины.

Авторы исследования предполагают, что ирокезы на спинах рептилий выполняли функцию сигнализации — либо в качестве формы общения с сородичами, либо в качестве средства защиты от хищников.

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