Перший панк на Землі: ще 247 млн років тому носив ірокез із пір'я та волосся (фото)

Вчені вивчили два скелети виключно добре збережених рептилій, які повністю перевернули наше уявлення про еволюцію шкірних придатків. Ці тварини сотні мільйонів років тому носили на голові ірокези з дивних відростків.

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У новому дослідженні вчені вивчили дві добре збережені скам'янілості доісторичних рептилій Mirasaura grauvogeli. Науковці виявили, що тварини носили на спині гребінь із дивних аксесуарів, що свідчить про те, що ці особливості насправді притаманні не тільки птахам і ссавцям, пише IFLScience.

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Найперший панк планети

За словами дослідників, функція і морфологія цих шкірних виступів відрізняється від волосся і пір'я, але нове відкриття показує, що генетичне коріння шкірних придатків, ймовірно, існувало задовго до появи сучасних рептилій.

Вважається, що пір'я виникло в стовбурових лініях птахів та їхніх найближчих викопних родичів, динозаврів і птерозаврів, і відіграє роль у польоті, регуляції температури та статевому акті. Водночас волосся розвинулося в предків сучасних ссавців і використовується для ізоляції, сенсорного сприйняття та маскування.

Однак тепер аналіз скелета Mirasaura grauvogeli показує, що генетичний код цих кінцівок заглиблюється набагато глибше, ніж вважалося раніше. Вчені припускають, що він уперше розвинувся у ранніх амніотів — групи хребетних, до якої входять птахи, ссавці та рептилії.

Зазначимо, що нове відкриття ґрунтується на двох повних скелетах, а також 80 додаткових зразках м'яких тканин і кінцівок. Загалом було виявлено, що у цього виду була низка довгих пір'їн, що спускаються вздовж спини, з придатками довжиною до 1,53 сантиметра.

Аналіз також показав, що дивний "ірокез" містив пігментопродукуючі клітини (меланосоми), які дуже нагадували клітини, раніше виявлені в пір'ї, проте відрізнялися від клітин, знайдених раніше у волоссі. Попри це автори вважають, що кінцівки міразаури зовсім не були пір'ям, оскільки в них відсутні розгалужені структури, характерні для птахів.

Скам'янілість міразавра, на якій видно череп тварини, схожий на пташиний, і гребінь уздовж спини Фото: Stephan Spiekman

Новий виток еволюції рептилій

За словами автора дослідження Стефана Шпікмана, все вказує на те, що панк-подібна будова тріасової рептилії, ймовірно, еволюціонувала незалежно від пір'я. Утім, так чи інакше вона завдячує своїм існуванням тому самому давньому генетичному набору, що й у птахів та ссавців.

Автори дослідження також вважають, що виявлення настільки складних шкірних придатків у стародавньої групи рептилій проливає світло на їхню еволюцію. До слова, міразаура старша за динозаврів і не є їхнім близьким родичем.

Вид вперше був виявлений французьким палеонтологом Луї Грауфогелем у 1930-х роках. Відомо, що вид належить до групи незвичайних давно вимерлих рептилій, відомих як дрепанозавроморфи. Представники цієї групи мали черепи, схожі на пташині, мешкали на деревах і використовували для захоплення хвости, передні кінцівки та кігті. Водночас їхній "ірокез" був уперше виявлений вченими лише 2019 року.

Для чого древнім рептиліям ірокез?

Учені все ще не знають, для чого саме рептилії використовували свої придатки. Відомо, що ці утворення не могли забезпечувати тепло і не допомагали в польоті, оскільки розташовувалися лише вздовж спини.

Автори дослідження припускають, що ірокези на спинах рептилій виконували функцію сигналізації — або як форма спілкування з родичами, або як засіб захисту від хижаків.

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