Загадка неопознанного объекта на дне Балтийского моря: вулканы, астероиды и НЛО точно ни при чем

Впервые объект на дне Балтийского моря был обнаружен в 2011 году, однако до сих пор ученые так и не смогли понять, что это за странная аномалия. Однако им удалось выявить наиболее маловероятные причины возникновения объекта.

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В 2011 году команда исследователей впервые обнаружила загадочный объект, покоящийся на краю 300-метрового участка выровненного морского дна Балтийского моря. Предполагается, что он мог возникнуть в результате аварийной посадки. Впрочем, точная причина его появления все еще неизвестна, пишет IFLScience.

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Аномалия в Балтийском море

Аномалия Балтийского моря была впервые обнаружена Ocean X Team, компанией, занимающейся глубоководными исследованиями, поиском затерянных сокровищ, исторических кораблекрушений и подводных аномалий.

В 2011 году исследователи отправились в экспедицию и получили странное изображение с помощью гидролокатора. На нем была запечатлена загадочная структура, расположенная на морском дне на глубине около 91 метра. Наиболее любопытным оказалось то, что структура была похожа на "Тысячелетний сокол" сверху.

Позже исследователи вернулись, чтобы еще раз взглянуть на объект, но столкнулись со странными помехами, которые, по словам команды, выражались в том, что все электрооборудование, в том числе и спутниковый телефон, перестали работать. Помехи наблюдались лишь в тот момент, когда команда находилась непосредственно над объектом. Стоило исследователям отойти от объекта на расстояние около 200 метров и все вновь заработало.

Чем является загадочный объект на дне Балтийского моря?

В 2014 году основатель и генеральный директор команды X Деннис Асберг заявил, они с командой убеждены, что им удалось обнаружить что-то уникальное. Но, что же это могло быть?

Исследователи подвергли сомнению причастность астероидов, вулканического материала, базы подводных подлодок времен холодно войны и неопознанный летающий объект (НЛО), который сегодня принято называть неопознанным аномальным явлением (НАЯ)

Исследователи собрали образцы с места странной аномалии Балтийского моря и передали их доценту геологии Фолькеру Брюхерту в Стокгольмском университете. Результаты анализа показали, что это граниты, гнейсы и песчаники — породы, характерные для ледникового бассейна, подобного Балтийскому морю.

Самой странной находкой оказался кусок базальтовой породы. Впрочем, то, как он оказался на морском дне, не так уж и странно. Поскольку весь северный регион Балтийского моря находится под сильным влиянием процессов таяния ледников, этот объект, подобно другим, вероятно, образовался в результате ледниковых и постледниковых процессов. Предполагается, что породы могли быть принесены сюда ледниками.

Таким образом, ученые на 100% уверены, что инопланетяне не имеют отношения к странной аномалии в Балтийском море. На самом деле причиной объяснением являются древние ледниковые отложения.

Ранее Фокус писал о том, что крупнейший в мире клон скрывается в Балтийском море: простирается на 550 километров.