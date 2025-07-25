Загадка непізнаного об'єкта на дні Балтійського моря: вулкани, астероїди та НЛО точно ні до чого

Уперше об'єкт на дні Балтійського моря було виявлено 2011 року, проте досі вчені так і не змогли зрозуміти, що це за дивна аномалія. Однак їм вдалося виявити найбільш малоймовірні причини виникнення об'єкта.

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У 2011 році команда дослідників уперше виявила загадковий об'єкт, що спочиває на краю 300-метрової ділянки вирівняного морського дна Балтійського моря. Передбачається, що він міг виникнути внаслідок аварійної посадки. Втім, точна причина його появи все ще невідома, пише IFLScience.

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Аномалія в Балтійському морі

Аномалія Балтійського моря була вперше виявлена Ocean X Team, компанією, що займається глибоководними дослідженнями, пошуком загублених скарбів, історичних аварій кораблів і підводних аномалій.

У 2011 році дослідники вирушили в експедицію й отримали дивне зображення за допомогою гідролокатора. На ньому було зображено загадкову структуру, розташовану на морському дні на глибині близько 91 метра. Найцікавішим виявилося те, що структура була схожа на "Тисячолітній сокіл" зверху.

Пізніше дослідники повернулися, щоб ще раз поглянути на об'єкт, але зіткнулися з дивними перешкодами, які, за словами команди, виражалися в тому, що все електрообладнання, зокрема й супутниковий телефон, перестали працювати. Перешкоди спостерігалися лише в той момент, коли команда перебувала безпосередньо над об'єктом. Варто було дослідникам відійти від об'єкта на відстань близько 200 метрів і все знову запрацювало.

Чим є загадковий об'єкт на дні Балтійського моря?

У 2014 році засновник і генеральний директор команди X Денніс Асберг заявив, вони з командою переконані, що їм вдалося виявити щось унікальне. Але, що ж це могло бути?

Дослідники піддали сумніву причетність астероїдів, вулканічного матеріалу, бази підводних човнів часів Холодної війни та непізнаний літальний об'єкт (НЛО), який сьогодні заведено називати непізнаним аномальним явищем (НАЯ).

Дослідники зібрали зразки з місця дивної аномалії Балтійського моря і передали їх доценту геології Фолькеру Брюхерту в Стокгольмському університеті. Результати аналізу показали, що це граніти, гнейси та пісковики — породи, характерні для льодовикового басейну, подібного до Балтійського моря.

Найдивнішою знахідкою виявився шматок базальтової породи. Утім, те, як він опинився на морському дні, не так вже й дивно. Оскільки весь північний регіон Балтійського моря перебуває під сильним впливом процесів танення льодовиків, цей об'єкт, як і інші, ймовірно, утворився внаслідок льодовикових і постльодовикових процесів. Передбачається, що породи могли бути принесені сюди льодовиками.

Таким чином, учені на 100% упевнені, що інопланетяни не мають стосунку до дивної аномалії в Балтійському морі. Насправді причиною поясненням є стародавні льодовикові відкладення.

Раніше Фокус писав про те, що найбільший у світі клон ховається в Балтійському морі: простягається на 550 кілометрів.