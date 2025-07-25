Вакцины защищают даже тех, кто не прививался: что показало исследование

Новое исследование показало, что высокий уровень вакцинации против гриппа защищает от болезни не только привитых людей, но даже тех, кто не вакцинировался.

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Команда ученых и Питсбургского университета создали компьютерное моделирование, которое отслеживало ежедневное распространение гриппа в семьях, школах, офисах и жилых районах, пишет Science Alert.

Ученые провели, как вакцина с эффективностью 40% ведет себя во время разных сезонов гриппа, при разных показателях заразности и разном уровне вакцинации. Каждый из эхти сценариев проигрывался до 100 раз, и на основе этого рассчитывались средние значения.

Когда уровень вакцинации перешагивал за порог в 51%, общее количество случаев гриппа снижалось на 32,9–41,5% в зависимости от сложности самого гриппа. По словам ученых, такой объем вакцинации имел преимущества не только для вакцинированных людей, но и для тех, кто не прививался.

“В случае вирусных штаммов, похожих на сезонный грипп, вакцинация косвенно приносила пользу невакцинированным людям, правда, настоящая польза для вакцинированных оставалась намного выше”, - пишут авторы исследования.

Иными словами, вакцинация не только защищает привитых людей от болезни, но также защищает окружающих, которые не были вакцинированы. Результаты исследования особенно важны для тех людей, которые по медицинским показаниям не могут пройти вакцинацию.

Результаты исследования подтверждают, что чем больше вакцинированных людей, тем меньше случаев заражения в целом. Это показывает, что при достаточной вакцинации люди меньше подвергаются контакту с больными, а это предотвращает передачу вируса.

Но ученые подчеркивают, что результаты их работы не могут быть оправданием для тех, кто может вакцинироваться, но просто игнорирует такие рекомендации. В моделировании вероятность заражения гриппом у непривитых людей все еще была на 43–73% выше, в зависимости от вакцины.

Кроме этого, защита непривитых людей пости полностью исчезала в случаях быстрого распространения вируса, как это происходило во время пандемии коронавируса. В таких случаях вакцинация как можно большего количества людей имеет решающее значение.

“Даже когда эффективность вакцины и охват вакцинацией были низкими, вакцинация показала значительное снижение бремени болезни при уровнях передачи, характерных для сезонного гриппа. Однако при очень высоком уровне передачи даже высокоэффективная вакцина не защищала непривитых”, - подытожили авторы исследования.

Напомним, пандемия коронавируса состарила людей. Ученые считают, что пандемия коронавируса ускорила старение мозга людей, и это произошло еще до того, как мы заразились вирусом. Даже на относительно ранних стадиях вспышки болезни мозг людей постарел примерно на 5,5 месяцев, возможно, из-за стресса или кардинальных перемен в образе жизни.

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