Вакцини захищають навіть тих, хто не прищеплювався: що показало дослідження

Нове дослідження засвідчило, що високий рівень вакцинації проти грипу захищає від хвороби не тільки щеплених людей, а й навіть тих, хто не вакцинувався.

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Команда вчених і Пітсбурзького університету створили комп'ютерне моделювання, яке відстежувало щоденне поширення грипу в сім'ях, школах, офісах і житлових районах, пише Science Alert.

Учені дослідили, як вакцина з ефективністю 40% поводиться під час різних сезонів грипу, за різних показників заразності та різного рівня вакцинації. Кожен з цих сценаріїв програвався до 100 разів, і на основі цього розраховувалися середні значення.

Коли рівень вакцинації переступав за поріг у 51%, загальна кількість випадків грипу знижувалася на 32,9-41,5% залежно від складності самого грипу. За словами вчених, такий обсяг вакцинації мав переваги не тільки для вакцинованих людей, а й для тих, хто не щепився.

"У разі вірусних штамів, схожих на сезонний грип, вакцинація побічно приносила користь невакцинованим людям, щоправда, справжня користь для вакцинованих залишалася набагато вищою", — пишуть автори дослідження.

Іншими словами, вакцинація не тільки захищає щеплених людей від хвороби, але також захищає оточуючих, які не були вакциновані. Результати дослідження особливо важливі для тих людей, які за медичними показаннями не можуть пройти вакцинацію.

Результати дослідження підтверджують, що чим більше вакцинованих людей, тим менше випадків зараження загалом. Це показує, що за достатньої вакцинації люди менше піддаються контакту з хворими, а це запобігає передачі вірусу.

Але вчені підкреслюють, що результати їхньої роботи не можуть бути виправданням для тих, хто може вакцинуватися, але просто ігнорує такі рекомендації. У моделюванні ймовірність зараження грипом у нещеплених людей все ще була на 43-73% вищою, залежно від вакцини.

Крім цього, захист нещеплених людей майже повністю зникав у випадках швидкого поширення вірусу, як це відбувалося під час пандемії коронавірусу. У таких випадках вакцинація якомога більшої кількості людей має вирішальне значення.

"Навіть коли ефективність вакцини та охоплення вакцинацією були низькими, вакцинація показала значне зниження тягаря хвороби за рівнів передачі, характерних для сезонного грипу. Однак за дуже високого рівня передачі навіть високоефективна вакцина не захищала нещеплених", — підсумували автори дослідження.

Нагадаємо, пандемія коронавірусу зістарила людей. Учені вважають, що пандемія коронавірусу прискорила старіння мозку людей, і це сталося ще до того, як ми заразилися вірусом. Навіть на відносно ранніх стадіях спалаху хвороби мозок людей постарів приблизно на 5,5 місяців, можливо, через стрес або кардинальні зміни у способі життя.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.