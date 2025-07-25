Найдено пристанище особенного стада динозавров: сюжет "Ледникового периода" произошел в реальности

На меловых следах в Канаде обнаружены следы минимум девяти динозавров четырех разных видов. Ученые считают, что некоторые из них, вероятно, принадлежали к одному стаду, несмотря на то, что были разными видами.

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Преимущества стадного образа жизни очевидны для многих животных, которые практикуют его и сегодня. Однако ученые только что впервые обнаружили, что, то же самое похоже было верно и для динозавров. В большинстве случаев виды объединяются в стаи с представителями своего вида, что предоставляет возможность для спаривания, а также увеличивает вероятность того, что стая сможет двигаться с определенной скоростью, пытаясь скрываясь от хищников. Но это не всегда так, пишет IFLScience.

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Загадочные следы динозавров в Канаде

Самая масштабная современная миграция — совместный процесс зебр и антилоп гну, которые объединяют усилия в борьбе против львов и более мелких хищников. Теперь новые окаменелые следы динозавров, что такое поведение присутствовало миллионы лет.

Исследователи обнаружили следы минимум девяти динозавров четырех видов: двое из них были тираннозаврами, которые, как полагается, спровоцировали движение других животных или случайно оказались поблизости. Куда любопытнее выглядит наличие разных видов добычи, передвигающейся вместе.

По словам соавтора исследования, доктора Фила Белла из Университета Новой Англии, почти два десятилетия он собирал кости динозавров в Провинциальном парке динозавров, однако никогда ранее не задумывался о следах древних гигантов.

Теперь исследователи обнаружили следы динозавров и пришли к выводу, что они принадлежали хищным тираннозаврам и минимум двух видам травоядных динозавров. Одним из последних был цератопсовый динозавр — травоядный род, известный своими воротниками и рогами. Ученые продолжили раскопки и обнаружили минимум 13 отпечатков цератопсов.

Сбоку также были обнаружены следы двух крупных тираннозавров, а один след был оставлен тероподовым динозавром, либо птицей. По словам доктора Белла, следы тираннозавров действительно указывают на то, что хищники наблюдали за стадом, но ученые не знаю наверняка.

Грязь могла оставить отпечатки лишь на короткое время, но недостаточно короткое, чтобы доказать, что тираннозавры преследовали стадо. Известно, что стадо двигалось в сторону водопоя, а потому вполне вероятно, что они скорее испытывали жажду, чем были напуганы.

Геоморфология Провинциального парка динозавров гораздо больше подходит для обнаружения костей, чем следов, но существуют и те, и другие Фото: University of Reading

Уникальная межвидовая стая

Среди отпечатков цератопсов появляются два отпечатка совершенно разных видов. По словам доктора Белла, идентификация не окончательна, однако считается, что следы принадлежат анкилозавридам, а расположение и расстояние между отпечатками указывают на то, что они двигались вместе с цератопсами.

В результате возникает вопрос: следовали ли все травоядные динозавры по одному пути, руководствуясь одной и той же мотивацией, или же они пребывали в одной стае и перемещались вместе. По мнению команды, африканские миграции выигрывают от присутствия разных видов, поскольку различия в чувствительности зрения, обоняния и слуха лишь увеличивают шансы вовремя заметить хищника. Таким образом, можно предположить, что, то же самое справедливо и для динозавров.

Следы тираннозавров на месте раскопок Skyline Фото: University of Reading

Ранее Фокус писал о том, что в Китае найдены динозавры, которые не умели рычать: они издавали совсем другой звук.