Знайдено притулок особливого стада динозаврів: сюжет "Льодовикового періоду" стався у реальності

На крейдяних слідах у Канаді виявлено сліди щонайменше дев'яти динозаврів чотирьох різних видів. Учені вважають, що деякі з них, імовірно, належали до одного стада, попри те, що були різними видами.

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Переваги стадного способу життя очевидні для багатьох тварин, які практикують його і сьогодні. Однак вчені щойно вперше виявили, що, те ж саме схоже було вірно і для динозаврів. У більшості випадків види об'єднуються в зграї з представниками свого виду, що надає можливість для спарювання, а також збільшує ймовірність того, що зграя зможе рухатися з певною швидкістю, намагаючись ховатися від хижаків. Але це не завжди так, пише IFLScience.

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Загадкові сліди динозаврів у Канаді

Наймасштабніша сучасна міграція — спільний процес зебр і антилоп гну, які об'єднують зусилля в боротьбі проти левів і дрібніших хижаків. Тепер нові скам'янілі сліди динозаврів свідчать, що така поведінка була присутня мільйони років.

Дослідники виявили сліди мінімум дев'яти динозаврів чотирьох видів: двоє з них були тиранозаврами, які, як вважається, спровокували рух інших тварин або випадково опинилися поблизу. Куди цікавіше виглядає наявність різних видів здобичі, що пересувається разом.

За словами співавтора дослідження, доктора Філа Белла з Університету Нової Англії, майже два десятиліття він збирав кістки динозаврів у Провінційному парку динозаврів, проте ніколи раніше не замислювався про сліди стародавніх гігантів.

Тепер дослідники виявили сліди динозаврів і дійшли висновку, що вони належали хижим тиранозаврам і щонайменше двом видам травоїдних динозаврів. Одним з останніх був цератопсовий динозавр — травоїдний рід, відомий своїми комірами та рогами. Вчені продовжили розкопки й виявили щонайменше 13 відбитків цератопсів.

Збоку також було виявлено сліди двох великих тиранозаврів, а один слід був залишений тероподовим динозавром або птахом. За словами доктора Белла, сліди тиранозаврів дійсно вказують на те, що хижаки спостерігали за стадом, але вчені не знають напевно.

Бруд міг залишити відбитки лише на короткий час, але недостатньо короткий, щоб довести, що тиранозаври переслідували стадо. Відомо, що стадо рухалося в бік водопою, а тому цілком імовірно, що вони скоріше відчували спрагу, ніж були налякані.

Геоморфологія Провінційного парку динозаврів набагато більше підходить для виявлення кісток, ніж слідів, але існують і ті, і інші Фото: University of Reading

Унікальна міжвидова зграя

Серед відбитків цератопсів з'являються два відбитки абсолютно різних видів. За словами доктора Белла, ідентифікація не є остаточною, проте вважається, що сліди належать анкілозаврідам, а розташування і відстань між відбитками вказують на те, що вони рухалися разом із цератопсами.

У результаті виникає питання: чи слідували всі травоїдні динозаври одним шляхом, керуючись однією і тією самою мотивацією, чи вони перебували в одній зграї та переміщалися разом. На думку команди, африканські міграції виграють від присутності різних видів, оскільки відмінності в чутливості зору, нюху і слуху лише збільшують шанси вчасно помітити хижака. Таким чином, можна припустити, що те ж саме справедливо і для динозаврів.

Сліди тиранозаврів на місці розкопок Skyline Фото: University of Reading

Раніше Фокус писав про те, що в Китаї знайдено динозаврів, які не вміли гарчати: вони видавали зовсім інший звук.