Самая крохотная гиена в мире — тот еще троглодит: чтобы наесться, ей нужно 300 000 организмов в день

Животные известны как земляные волки и считаются самыми маленькими гиенами на Земле. Исследователи отмечают, что они получили свое название из-за того, как рыщут головами в норах в земле в поисках добычи.

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Земляной волк, возможно, самый маленький среди своих сородичей, но он очень похож на более крупную полосатую гиену (Hyaena hyaena): у животных есть характерная взъерошенная грива, спускающаяся вдоль спины, темные полоски на желто-коричневом мехе и передние лапы, длиннее задних, пишет IFLScience.

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Крохотная гиена со странными зубами

Однако схожесть с крупными полосатыми гиенами заканчивается, если заглянуть земляному волку в пасть. Изначально можно заметить привычные острые клыки, однако, если заглянуть глубже, к коренным зубам — вместо привычной выраженной формы, развившейся для перемалывания мяса, мы обнаружим более плоский, редуцированный набор колышков.

Зачем земляным волкам такие зубы? Все достаточно просто: им нет необходимости перемалывать мясо газелей, так как их любимая еда — термиты.

Самые маленькие гиены в мире ведут одиночный образ изни Фото: Shutterstock

Самые маленькие гиены очень голодны

По словам исследователей, земляные волки могут съедать до 300 000 термитов за ночь. Для этого они используют свой длинный липкий язык, чтобы слизывать жуков с поверхности, вместо того, чтобы полностью разрушать термитники. Известно, что солдаты термитной группы выделяют химическое отпугивающее вещество, чтобы защитить термитник — это отпугивает большинство животных, но не земляных волков.

Любопытно, что поведение, связанное с поиском насекомых, на самом деле повлияло не только на зубы животных. В отличие от других гиен, являющихся социальными животными, живущими в кланах, представители этого вида, как правило, веду одиночный образ жизни. Отчасти это связано с тем, что термиты — не та пища, которой можно поделиться или перенести в логово.

Земляные волки не разрушают термитники во время охоты Фото: Shutterstock

Как размножаются самые маленькие гиены в мире

Земляные волки собираются вместе только в брачный период. Беременность самок длится около 90 дней, а затем на свет появляется от двух до пяти щенков.

Детеныши земляных волков начинают отлучаться от груди в возрасте трех-четырех месяцев. В это время родители начинают кормить их отрыгнутыми термитами, так продолжается до того, пока детеныш не научится самостоятельно добывать себе пищу. Затем, когда им исполнится год, они уходят и начинают самостоятельно обустраивать свою территорию.

К счастью для земляных волков, они считаются видом, вызывающим наименьшие опасения, несмотря на то, что их удается наблюдать не так часто. Редкие наблюдения обычно связывают с робостью представителей вида и ночным образом жизни.

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