Найкрихітніша гієна у світі — той ще троглодит: щоб наїстися, їй потрібно 300 000 організмів на день

Тварини відомі як земляні вовки й вважаються найменшими гієнами на Землі. Дослідники зазначають, що вони отримали свою назву через те, як нишпорять головами в норах у землі в пошуках здобичі.

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Земляний вовк, можливо, найменший серед своїх родичів, але він дуже схожий на більшу смугасту гієну (Hyaena hyaena): у тварин є характерна скуйовджена грива, яка спускається вздовж спини, темні смужки на жовто-коричневому хутрі та передні лапи, довші за задні, пише IFLScience.

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Крихітна гієна з дивними зубами

Однак схожість із великими смугастими гієнами закінчується, якщо зазирнути земляному вовку в пащу. Спочатку можна помітити звичні гострі ікла, однак, якщо зазирнути глибше, до кутніх зубів — замість звичної вираженої форми, що розвинулася для перемелювання м'яса, ми виявимо більш плоский, редукований набір кілочків.

Навіщо земляним вовкам такі зуби? Усе досить просто: їм немає потреби перемелювати м'ясо газелей, оскільки їхня улюблена їжа — терміти.

Найменші гієни у світі ведуть самотній спосіб життя Фото: Shutterstock

Найменші гієни дуже голодні

За словами дослідників, земляні вовки можуть з'їдати до 300 000 термітів за ніч. Для цього вони використовують свій довгий липкий язик, щоб злизувати жуків з поверхні, замість того, щоб повністю руйнувати термітники. Відомо, що солдати термітної групи виділяють хімічну відлякувальну речовину, щоб захистити термітник — це відлякує більшість тварин, але не земляних вовків.

Цікаво, що поведінка, пов'язана з пошуком комах, насправді вплинула не тільки на зуби тварин. На відміну від інших гієн, які є соціальними тваринами, що живуть у кланах, представники цього виду, як правило, ведуть самотній спосіб життя. Частково це пов'язано з тим, що терміти — не та їжа, якою можна поділитися або перенести в лігво.

Земляні вовки не руйнують термітники під час полювання Фото: Shutterstock

Як розмножуються найменші гієни у світі

Земляні вовки збираються разом тільки в шлюбний період. Вагітність самок триває близько 90 днів, а потім на світ з'являється від двох до п'яти цуценят.

Дитинчата земляних вовків починають відлучатися від грудей у віці трьох-чотирьох місяців. У цей час батьки починають годувати їх відригнутими термітами, так триває до того, поки дитинча не навчиться самостійно добувати собі їжу. Потім, коли їм виповниться рік, вони йдуть і починають самостійно облаштовувати свою територію.

На щастя для земляних вовків, вони вважаються видом, що викликає найменші побоювання, попри те, що їх вдається спостерігати не так часто. Рідкісні спостереження зазвичай пов'язують з боязкістю представників виду і нічним способом життя.

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