Ученые отыскали место, где обитает 41 000 гигантских черепах: как их удалось подсчитать (видео)

Исследователи показали кадры с дрона, демонстрирующие крупнейшее в мире место гнездования гигантских южноамериканских черепах. Ученые объединили несколько технологий, чтобы подсчитать количество самок, обитающих здесь.

Related video

Подсчет диких животных — непростая задача, особенно когда объект подсчета время от времени уплывает. К счастью, исследователи объединили два метода — аэросъемку и моделирование — чтобы подсчитать количество самок. В общей сложности им удалось насчитать 41 000 гигантских южноамериканских черепах, что делает это место крупнейшим в мире местом гнездования черепах, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Самое большое место гнездования черепах

Самки гигантской южноамериканской речной черепахи (Podocnemis expansa) собираются каждый год с июля по август на песчаных отмелях реки Гуапоре между Бразилией и Боливией, чтобы отложить яйца. Раньше массовые гнездования были обычным явлением, однако сегодня они стали чрезвычайно редки из-за чрезмерного вылова животных ради мяса и яиц.

Ученые изучили место гнездования гигантских речных черепах и пришли к выводу, что оно является крупнейшим в мире — в общей сложности насчитали около 41 000 самок.

Как ученые считали черепах

В ходе исследования ученые запустили дроны над местом гнездования, а затем создала ортофотопланы, объединив сотни снимков, перекрывающих друг друга. Отметим, что ортофотопланы невероятно полезны для науки, поскольку не инвазивны, более быстрые и точны, чем другие методы — например, подсчет детенышей или взрослых особей. Однако одни лишь снимки не учитывают проблему перемещения черепах.

Для решения этой проблемы команда разработала комбинированный подход: ученые нанесли белые метки на панцири более 1000 черепах на одной песчаной отмели. Далее дрон в течение 12 дней собирал данные над этой областью, сделав 1500 снимков во время каждого из четырех ежедневных пролетов. Далее фото объединили и посмотрели, двигались ли черепахи, гнездились ли и была ли на их панцирях метка.

Используя эти данные ученые смогли создать модели, учитывающие перемещения черепах на отмели и от нее. Далее сравнили количество особей, полученное с помощью моделей, с данными, полученными людьми, подсчитывавшими популяции на земле, и теми, кто рассматривал только ортофотопланы. Не удивительно, что каждая группа получила совершенно разные результаты.

По словам научного сотрудника Школы лесного хозяйства, рыболовства и геоматики Института пищевых продуктов и сельскохозяйственных наук Университета Флориды Исмаэля Брака, цифры подсчета сильно варьируются, что усложняет задачу специалистов по охране природы. Простыми словами, если ученые не могут подсчитать количество особей, они не могут понять, сокращается ли популяция или процветает.

Сегодня, по словам ученых, популяция оценивается примерно в 41 000 черепах, и это лишь за 12 дней гнездования. Исследователи даже полагают, что этот метод может быть применен и к другим видам в будущем.

Ранее Фокус писал о том, что крохотные черепахи с рюкзаками помогли ученым разгадать научную загадку: о чем речь.