Учені відшукали місце, де мешкає 41 000 гігантських черепах: як їх вдалося підрахувати (відео)

Дослідники показали кадри з дрона, що демонструють найбільше у світі місце гніздування гігантських південноамериканських черепах. Вчені об'єднали кілька технологій, щоб підрахувати кількість самок, що мешкають тут.

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Підрахунок диких тварин — непросте завдання, особливо коли об'єкт підрахунку час від часу спливає. На щастя, дослідники об'єднали два методи — аерозйомку і моделювання — щоб підрахувати кількість самок. Загалом їм вдалося нарахувати 41 000 гігантських південноамериканських черепах, що робить це місце найбільшим у світі місцем гніздування черепах, пише IFLScience.

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Найбільше місце гніздування черепах

Самки гігантської південноамериканської річкової черепахи (Podocnemis expansa) збираються щороку з липня до серпня на піщаних мілинах річки Гуапоре між Бразилією та Болівією, щоб відкласти яйця. Раніше масові гніздування були звичним явищем, проте сьогодні вони стали надзвичайно рідкісними через надмірний вилов тварин заради м'яса та яєць.

Вчені вивчили місце гніздування гігантських річкових черепах і дійшли висновку, що воно є найбільшим у світі — загалом нарахували близько 41 000 самок.

Як вчені рахували черепах

Під час дослідження вчені запустили дрони над місцем гніздування, а потім створили ортофотоплани, об'єднавши сотні знімків, що перекривають один одного. Зазначимо, що ортофотоплани неймовірно корисні для науки, оскільки не інвазивні, швидші й точніші, ніж інші методи — наприклад, підрахунок дитинчат або дорослих особин. Однак самі лише знімки не враховують проблему переміщення черепах.

Для розв'язання цієї проблеми команда розробила комбінований підхід: учені нанесли білі мітки на панцирі понад 1000 черепах на одній піщаній мілині. Далі дрон протягом 12 днів збирав дані над цією областю, зробивши 1500 знімків під час кожного з чотирьох щоденних прольотів. Далі фото об'єднали й подивилися, чи рухалися черепахи, чи гніздилися і чи була на їхніх панцирах мітка.

Використовуючи ці дані вчені змогли створити моделі, що враховують переміщення черепах на мілині та від неї. Далі порівняли кількість особин, отриману за допомогою моделей, з даними, отриманими людьми, які підраховували популяції на землі, і тими, хто розглядав тільки ортофотоплани. Не дивно, що кожна група отримала абсолютно різні результати.

За словами наукового співробітника Школи лісового господарства, рибальства та геоматики Інституту харчових продуктів і сільськогосподарських наук Університету Флориди Ісмаеля Брака, цифри підрахунку сильно варіюються, що ускладнює завдання фахівців з охорони природи. Простими словами, якщо вчені не можуть підрахувати кількість особин, вони не можуть зрозуміти, скорочується популяція чи процвітає.

Сьогодні, за словами вчених, популяція оцінюється приблизно в 41 000 черепах, і це лише за 12 днів гніздування. Дослідники навіть вважають, що цей метод може бути застосований і до інших видів у майбутньому.

Раніше Фокус писав про те, що крихітні черепахи з рюкзаками допомогли вченим розгадати наукову загадку: про що йдеться.