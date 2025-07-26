Неприглядная правда о запахе хлора в бассейне: действительно ли вода так чиста, как кажется

С наступлением жары многие люди захотят посетить бассейны и пляжные зоны, однако эксперты предупреждают, что это может быть опаснее, чем кажется. По словам ученых, даже кристально чистая на первый взгляд вода может таить в себе множество опасностей.

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Даже если общественный бассейн на первый взгляд кажется чистым, пловцы должны быть осторожны: бассейны и аквапарки могут быть полны микробов, способных вызвать целый ряд проблем со здоровьем. Простыми словами, быстрое погружение в воду может спровоцировать диарею, зудящую сыпь или состояние, известное как "ухо пловца", пишет Daily Mail.

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Рассадник бактерий и микробов

Резкий запах хлора в бассейне может успокоить пловцов, однако эксперты отмечают, что вещество не действует мгновенно и не способно убить всех.

По словам профессора биомедицинских наук в Университете Квиннипиак в Коннектикуте Лизы Кучары, в летние жаркие дни мало что может быть также приятно, как купание в бассейне. Однако, как показывают данные, за последние четверть века бассейны стали самым распространенным местом вспышек кишечных инфекционных заболеваний, передающихся через воду.

Главным виновником считается криптоспоридий — паразит, способный вызывать желудочное расстройство, которое длится до двух недель. Более того, даже в бассейне, правильно обработанном хлором, некоторые патогены могут сохраняться от нескольких минут до нескольких дней.

По словам профессора Кучары, возбудитель распространяется, когда фекалии попадают в воду, а затем проглатываются другим пловцом. Увы, даже крошечное количество, невидимое невооруженным глазом, может заразить десятки людей.

Еще одна опасность — бактерия Pseudomonas aeruginosa — распространенный возбудитель, вызывающий "сыпь от джакузи". Эта кожная инфекция проявляется красной, зудящей, бугристой сыпью вокруг волосяных фолликулов. Как известно, бактерия также может вызвать состояние, известное как "ухо пловца". Эта инфекция наружного слухового прохода, вызванная бактериями и грибками, размножающимися в ушном канале после попадания воды.

По словам профессора Качуры, еще одна опасность — норовирус — кишечная инфекция, а также аденовирус, вызывающий симптомы, похожие на простуду или грипп.

Сильный запах хлора — причина для беспокойства

Эксперты предупреждают, что сильный запах хлора также должен заставить вас заволноваться.

Такие вещества, как пот и моча, часто встречающиеся в воде бассейна, взаимодействуют с хлором, образуя побочные химические продукты, называемые хлораминами, которые могут представлять опасность для здоровья. Именно эти побочные продукты и являются причиной резкого запаха хлора.

Профессор Качура отмечает, что чистый бассейн на самом деле не должен иметь резкого запаха хлора. Резкий запах, по словам экспертов, может быть тревожным сигналом, сигнализирующим, что вода загрязнена, а значит ее следует избегать.

Эксперты также назвали три простые действия, которые помогут снизить риски:

избегайте попадания воды в рот;

принимайте душ после купания в бассейне;

тщательно вытирайте уши после купания.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали всю неприятную правду о купании в джакузи.