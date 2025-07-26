Неприваблива правда про запах хлору в басейні: чи справді вода така чиста, як здається

З настанням спеки багато людей захочуть відвідати басейни й пляжні зони, проте експерти попереджають, що це може бути небезпечніше, ніж здається. За словами вчених, навіть кришталево чиста, на перший погляд, вода може таїти в собі безліч небезпек.

Related video

Навіть якщо громадський басейн на перший погляд здається чистим, плавці мають бути обережними: басейни й аквапарки можуть бути сповнені мікробів, здатних викликати цілу низку проблем зі здоров'ям. Простими словами, швидке занурення у воду може спровокувати діарею, сверблячий висип або стан, відомий як "вухо плавця", пише Daily Mail.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Розсадник бактерій і мікробів

Різкий запах хлору в басейні може заспокоїти плавців, однак експерти наголошують, що речовина не діє миттєво і не здатна вбити всіх.

За словами професора біомедичних наук в Університеті Квінніпіак у Коннектикуті Лізи Кучари, у літні спекотні дні мало що може бути так само приємно, як купання в басейні. Однак, як показують дані, за останню чверть століття басейни стали найпоширенішим місцем спалахів кишкових інфекційних захворювань, що передаються через воду.

Головним винуватцем вважається криптоспоридій — паразит, здатний викликати шлунковий розлад, який триває до двох тижнів. Ба більше, навіть у басейні, правильно обробленому хлором, деякі патогени можуть зберігатися від кількох хвилин до кількох днів.

За словами професора Кучари, збудник поширюється, коли фекалії потрапляють у воду, а потім проковтуються іншим плавцем. На жаль, навіть крихітна кількість, невидима неозброєним оком, може заразити десятки людей.

Ще одна небезпека — бактерія Pseudomonas aeruginosa — поширений збудник, що викликає "висип від джакузі". Ця шкірна інфекція проявляється червоним, сверблячим, горбистим висипом навколо волосяних фолікулів. Як відомо, бактерія також може викликати стан, відомий як "вухо плавця". Це інфекція зовнішнього слухового проходу, спричинена бактеріями та грибками, що розмножуються у вушному каналі після потрапляння води.

За словами професора Качури, ще одна небезпека — норовірус — кишкова інфекція, а також аденовірус, що спричиняє симптоми, схожі на застуду або грип.

Сильний запах хлору — причина для занепокоєння

Експерти попереджають, що сильний запах хлору також має змусити вас захвилюватися.

Такі речовини, як піт і сеча, що часто трапляються у воді басейну, взаємодіють із хлором, утворюючи побічні хімічні продукти, звані хлорамінами, які можуть становити небезпеку для здоров'я. Саме ці побічні продукти і є причиною різкого запаху хлору.

Професор Качура зазначає, що чистий басейн насправді не повинен мати різкого запаху хлору. Різкий запах, за словами експертів, може бути тривожним сигналом, що сигналізує, що вода забруднена, а отже, її слід уникати.

Експерти також назвали три прості дії, які допоможуть знизити ризики:

уникайте потрапляння води в рот;

приймайте душ після купання в басейні;

ретельно витирайте вуха після купання.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли всю неприємну правду про купання в джакузі.