Переломный момент для климата Земли: назван год, когда 96% Мирового океана "закипели"

Новое исследование обнаружило, что экстремальные морские волны жары атаковали большую часть земных океанов в один год. Ученые считают, что это событие может сигнализировать о переломном моменте для климата Земли.

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Согласно новому исследованию, в 2023 году глобальные морские волны тепла стали самыми мощными, интенсивными и продолжительными за всю историю наблюдений. Ученые считают, что эти волны тепла, вероятно, были вызваны изменением климата и могут быть сигналом о наступлении переломного момента, пишет Live Science.

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Что такое волны тепла

Глобальные морские волны тепла (ГМТ) представляют собой продолжительные периоды неожиданно высоки температур океана. Эти особенно теплые периоды в истории планеты могут представлять серьезную угрозу морским экосистемам, например, приводят к обесцвечиванию кораллов и массовой гибели морских животных, а также может создать экономические проблемы.

По словам океанолога из Калифорнийского политехнического университета Райана Уолтера, морские волны тепла стали одной из самых серьезных угроз для морских экосистем во всем мире. Уже известно, что антропогенное изменение климата делает ГМТ более разрушительными, однако все еще мало известно о динамике океана, лежащей в основе этого явления.

Переломный момент в истории климата Земли

В новом исследовании ученые использовали спутниковые наблюдения и данные о циркуляции океана для оценки тепловых течений 2023 года. Результаты указывают на то, в этом году были установлены новые рекорды по температуре, продолжительности и географическому охвату тепловых течений. Данные показали, что эти явления длились в четыре раза дольше, чем средний исторический показатель, и охватили 96% Мирового океана.

Самое интенсивное потепление, как показывает исследование, наблюдалось в Северной Атлантике, тропической части Тихого океана, южной и северной частях Тихого океана и охватило 90% непредвиденного нагрева. Ученые зафиксировали, что тепловые течения в Северной Атлантике длились 525 дней, а в юго-западной части Тихого океана и вовсе побили рекорды по географическому охвату и продолжительности.

Чем вызвано резкое потепление океана?

Авторы исследования выявили несколько факторов, которые стали причиной экстремальной температуры морской воды. Среди них:

рост солнечной радиации из-за уменьшения облачности;

ослабление ветров;

изменение океанических течений.

Команда считает, что МГТ 2023 года могут указывать на фундаментальный сдвиг в динамике океана — раннее предупреждение о наступлении точки невозврата в климате. Отметим, что сегодня не существует единого определения точки невозврата, но большинство ученых используют для его обозначения порога, при достижении которого определенные последствия изменения климата становятся необратимыми.

По словам Уолтера, все еще остается неясным, достигли ли океаны критической точки невозврата. Основная проблема заключается в том, что точки невозврата сложно определить количественно, поскольку океан и атмосфера содержат множество петель обратной связи. Все это усложняет определение того, когда наступят точки невозврата.

Впрочем, ученые предполагают, что на рекордные океанические волны тепла в 2023 году могли повлиять и другие факторы. Одним из них могло стать Эль-Ниньо — климатический цикл, способствующий более теплой погоде.

Морские экосистемы и жизнеобеспечение человека

Независимо от того, станет ли 2023 год переломным моментом или нет, экстремальные погодные явления по всему миру подчеркнут уязвимость морских экосистем и зависящих от них людей.

Ученые отмечают, что подобные глобальные явления могут оказывать на основополагающие экосистемы, в том числе:

леса водорослей;

морские травы;

коралловые рифы.

Однако экстремальные явления также могут расширить ареалы обитания определенных видов, что потенциально способно дестабилизировать и без того уязвимые системы.

Ранее Фокус писал о том, что теория глобального потепления Земли будет опровергнута: помогло открытие "самого опасного ледника".