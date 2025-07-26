Переломний момент для клімату Землі: названо рік, коли 96% світового океану "закипіли"

Нове дослідження виявило, що екстремальні морські хвилі спеки атакували більшу частину земних океанів в один рік. Вчені вважають, що ця подія може сигналізувати про переломний момент для клімату Землі.

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Згідно з новим дослідженням, у 2023 році глобальні морські хвилі тепла стали найпотужнішими, найінтенсивнішими й найтривалішими за всю історію спостережень. Вчені вважають, що ці хвилі тепла, ймовірно, були викликані зміною клімату і можуть бути сигналом про настання переломного моменту, пише Live Science.

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Що таке хвилі тепла

Глобальні морські хвилі тепла (ГМТ) являють собою тривалі періоди несподівано високих температур океану. Ці особливо теплі періоди в історії планети можуть становити серйозну загрозу морським екосистемам, наприклад, призводять до знебарвлення коралів і масової загибелі морських тварин, а також може створити економічні проблеми.

За словами океанолога з Каліфорнійського політехнічного університету Раяна Волтера, морські хвилі тепла стали однією з найсерйозніших загроз для морських екосистем у всьому світі. Уже відомо, що антропогенна зміна клімату робить ГМТ більш руйнівними, проте все ще мало відомо про динаміку океану, що лежить в основі цього явища.

Переломний момент в історії клімату Землі

У новому дослідженні вчені використовували супутникові спостереження і дані про циркуляцію океану для оцінки теплових течій 2023 року. Результати вказують на те, що цього року були встановлені нові рекорди за температурою, тривалістю та географічним охопленням теплових течій. Дані показали, що ці явища тривали вчетверо довше, ніж середній історичний показник, і охопили 96% Світового океану.

Найінтенсивніше потепління, як показує дослідження, спостерігалося в Північній Атлантиці, тропічній частині Тихого океану, південній і північній частинах Тихого океану та охопило 90% непередбаченого нагріву. Вчені зафіксували, що теплові течії в Північній Атлантиці тривали 525 днів, а в південно-західній частині Тихого океану і зовсім побили рекорди за географічним охопленням і тривалістю.

Чим викликане різке потепління океану?

Автори дослідження виявили кілька факторів, які стали причиною екстремальної температури морської води. Серед них:

зростання сонячної радіації через зменшення хмарності;

послаблення вітрів;

зміна океанічних течій.

Команда вважає, що МГТ 2023 року можуть вказувати на фундаментальне зрушення в динаміці океану — раннє попередження про настання точки неповернення в кліматі. Зазначимо, що сьогодні не існує єдиного визначення точки неповернення, але більшість вчених використовують для його позначення порога, при досягненні якого певні наслідки зміни клімату стають незворотними.

За словами Волтера, все ще залишається незрозумілим, чи досягли океани критичної точки неповернення. Основна проблема полягає в тому, що точки неповернення складно визначити кількісно, оскільки океан і атмосфера містять безліч петель зворотного зв'язку. Усе це ускладнює визначення того, коли настануть точки неповернення.

Утім, учені припускають, що на рекордні океанічні хвилі тепла у 2023 році могли вплинути й інші чинники. Одним із них могло стати Ель-Ніньйо — кліматичний цикл, що сприяє теплішій погоді.

Морські екосистеми та життєзабезпечення людини

Незалежно від того, стане 2023 рік переломним моментом чи ні, екстремальні погодні явища в усьому світі підкреслять уразливість морських екосистем і залежних від них людей.

Вчені зазначають, що подібні глобальні явища можуть впливати на основоположні екосистеми, зокрема:

ліси водоростей;

морські трави;

коралові рифи.

Однак екстремальні явища також можуть розширити ареали проживання певних видів, що потенційно здатне дестабілізувати та без того вразливі системи.

Раніше Фокус писав про те, що теорія глобального потепління Землі буде спростована: допомогло відкриття "найнебезпечнішого льодовика".