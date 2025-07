"Святой Грааль" механики старения: почему на самом деле кожа морщится с возрастом

Не секрет, что с возрастом кожа морщится у всех людей, но научное объяснение причин этого явления, вероятно, сложнее, чем считалось. Теперь ученые считают, что им удалось раскрыть секрет механики человеческой кожи.

Когда речь идет о старении человеческой кожи и появлении морщин, дерматологи обычно ссылаются на целый ряд факторов, в том числе генетику, ультрафиолетовое излучение и сопутствующие патологические состояния. Однако большинство доказательств в пользу теорий о морщинах кожи основано на исследованиях, где для оценки изменений дермального слоя с течением времени использовалось компьютерное моделирование, пишет Popular Science.

В то же время совсем немного экспериментов в действительности включают проверку теорий на реальных образцах кожи. В новом исследовании команда из Бингемтонского университета решила исправить ситуацию.

Как образуются морщины

Результаты нового исследования представляют собой первый в своем роде убедительный анализ, предлагающий удивительно простое объяснение того, как именно образуются морщины. Результаты исследования были опубликованы в журнале Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials и предполагают, что все дело в движении.

По словам соавтора исследования, биомедицинского инженера Гая Германа, им с командой удалось получить убедительные экспериментальные доказательства физического механизма старения. Команда называет открытие "Святым Граалем" для механики кожи, особенно в контексте многомиллиардной индустрии, посвященной всевозможным дерматологическим процедурам, многие из которых являются фиктивными.

Чтобы лучше понять свойства кожи, команда набрала группу добровольцев в возрасте от 16 до 91 года. Далее они использовали тензометр с низким усилием для растяжения небольших полосок кожи, имитируя повседневные нагрузки, воздействующие на самый большой человеческий орган.

Почему образуются морщины?

Результаты указывают на то, что при растяжении кожи в одном направлении она также сокращается и в другом. С возрастом эти сокращения становятся все сильнее, в результате чего и образуются морщины. Герман сравнил эту динамику с популярной эластичной детской игрушкой.

По словам Германа, кожа ведет себя подобно пластилину: если растянуть его горизонтально, он также сожмется и в другом направлении — станет тоньше. С возрастом это сокращение лишь усиливается — если кожа слишком сжата, она прогибается — так образуются морщины.

Ученые также обнаружили, что с возрастом становятся несколько "нестабильными", и "она немного деградирует". Эксперимент также показал, что кожа растягивается в поперечном направлении сильнее, что и приводит к образованию морщин. Основная причина в том, что человеческая кожа не находится в состоянии стресса — на самом деле она немного растянута. Следовательно, в самой коже действуют внутренние силы, которые и являются движущей силой появления морщин

Команда также пришла к выводу, что у людей с физически активной профессией, например, строителей, кожа, вероятно, будет более возрастной и морщинистой, чем у офисных работников. Впрочем, ученые признают, что механическое воздействие оказывает наибольшее воздействие на первоначальное появление морщин, но другие факторы, такие как гормональный дисбаланс и воздействие солнца, также играют важную роль.

