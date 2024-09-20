Нестабильность на клеточном уровне: ученые узнали причину появления морщин на нашем теле

Многие люди идут на многое, чтобы избавить свою кожу от морщин различными средствами, но науке до сих пор не были точно известны процессы их появления. Однако теперь ученые смогли разгадать их и получили ряд важнейших знаний, имеющих большое значение.

Related video

Группа исследователей из POSTECH успешно воспроизвела морщинистые структуры в биологических тканях in vitro, что знаменует собой значительный прогресс в понимании механизмов их формирования. Ученые надеются, что понятие процессов возникновения морщин сможет дать им ряд подсказок для разработки методов борьбы с неуклонно наступающим возрастом и даже создания новых органов, пишет ScienceDaily.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Исследование профессора Донг Сунг Кима и его коллег, опубликованное 19 августа в журнале Nature Communications, дает критическое представление о морщинах не только на коже, но и в таких органах, как мозг и кишечник, где подобные структуры также играют важнейшую роль в регулировании клеточной активности и общей функции органов. Биологические морщины традиционно изучались на животных моделях, таких как плодовые мушки и мыши, из-за сложности их воспроизведения in vitro. Однако команда POSTECH преодолела это препятствие, разработав модель эпителиальной ткани, полностью состоящую из человеческих эпителиальных клеток и внеклеточного матрикса (ECM).

С помощью устройства, способного прикладывать сжимающие усилия, они воссоздали морщины in vitro, которые очень похожи на те, что наблюдаются в различных тканях человека, таких как кожа и кишечник. В ходе экспериментов команда исследователей обнаружила, что на процесс образования морщин сильно влияют такие факторы, как структура лежащей в основе ткани ECM и обезвоживание.

Результаты исследований показали, что сжимающие силы, приложенные к эпителиальному слою, приводят к механической нестабильности ECM, в результате чего образуются морщины. Дегидратация ECM дополнительно способствовала развитию морщин, что наблюдается при старении кожи. Это исследование представляет собой новую механобиологическую модель для понимания процесса образования морщин и имеет значительный потенциал для применения в регенеративной медицине, эмбриологии и даже косметике.

Профессор Донг Сунг Ким подчеркнул потенциальное влияние этого исследования, заявив: "Мы разработали платформу, которая может воспроизводить различные структуры морщин в живой ткани без необходимости проведения испытаний на животных". Эта технология не только обеспечивает более гуманную альтернативу традиционным испытаниям, но и позволяет в режиме реального времени получать изображения и точно наблюдать за процессами образования морщин, которые трудно зафиксировать привычными методами.

Данная научная работа может проложить путь к совершенствованию методов лечения старения кожи, улучшению технологий заживления ран и даже созданию искусственных органов. Такой прогресс сыграет важную роль в различных областях медицины, а его потенциальное коммерческое применение может варьироваться от средств против старения до регенеративных методов лечения.

Ранее Фокус писал о планах ученых печатать органы индивидуально под каждого нуждающегося. Вооружившись новейшими технологиями и знаниями, исследователи надеются уже в скором времени напечатать сердца из клеток человека и уже выбрали необычного кандидата для его теста.

Также Фокус писал о том, что ученым удалось остановить отторжение пересаженных органов с помощью нового метода. Предложив необычный способ остановить атаку иммунной системы на пересаженные органы, ученые надеются, что он избавит будущих пациентов от необходимости постоянно принимать опасные лекарства.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.